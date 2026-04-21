Latvijas hokeja izlasi papildina uzlecošā zvaigzne Šmits, zināms sastāvs nākamajām pārbaudes spēlēm
Latvijas vīriešu hokeja izlasei pirms rīt un parīt paredzētajām pārbaudes spēlēm Somijā pievienosies aizsargs Alberts Šmits, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš otrdien nosauca to 26 spēlētāju sastāvu, kas piedalīsies divās pārbaudes spēlēs pret Somiju, sastāvā iekļaujot arī 18 gadus veco Šmitu, kurš sezonas izskaņā īrē no Somijas augstākās hokeja līgas komandas Mikeli "Jukurit" spēlēja Vācijas spēcīgākās līgas (DEL) vienībā Minhenes "Red Bull".
Kā ziņo LHF, uz Somiju nedosies un treniņus Daugavas ledus hallē Rīgā turpinās aizsargi Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Rihards Simanovičs, Kristofers Bindulis, kā arī uzbrucēji Haralds Egle, Oskars Lapinskis un vārtsargs Nils Roberts Mauriņš. Valstsvienības treniņiem šajā nedēļā pievienosies arī uzbrucējs Rihards Bukarts.
Latvijas izlase pārbaudes spēles pret Somijas un Dānijas valstsvienībām aizvadīs 22. un 23. aprīlī plkst. 18.30 Somijas pilsētā Lahti, mačus tiešraidē pārraidot kanālam TV6.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju un Dāniju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko ("Mogo/RSU");
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāras universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons (HK "Liepāja"), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).
