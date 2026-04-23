Sandis Vilmanis turpina rezultatīvo sniegumu AHL.
Hokejs
Šodien 09:17
Sandis Vilmanis izceļas ar precīzu metienu Kaldera kausa ievadā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas pirmās kārtas pirmajā spēlē guva vārtus, palīdzot Šarlotas "Checkers" izcīnīt graujošu uzvaru.
"Checkers" savā laukumā ar 8:1 (4:0, 3:0, 1:1) sagrāva Springfīldas "Thunderbirds", sērijā līdz diviem panākumiem izvirzoties vadībā ar 1-0. Vilmanis spēles 24. minūtē panāca 6:0.
WE'RE RUNNING OUT OF CAPTIONS pic.twitter.com/GOhtUmYEhO— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) April 23, 2026
Latviešu uzbrucējs šājā mačā izpildīja vienu metienu pa vārtiem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Otrajā kārtā "Checkers" un "Thunderbirds" pāra uzvarētājs tiksies ar Providensas "Bruins", kurai traumas dēļ šosezon vairs nevarēs palīdzēt uzbrucējs Dans Ločmelis.
No otrās kārtas Kaldera kausa izcīņu sāks Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" un Raivja Ansona vienība Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".