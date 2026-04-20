Latvijas hokeja izlasei vērtīgi papildinājumi, diviem hokejistiem cīņa par vietu sastāvā beigusies
Latvijas Hokeja federācija (LHF) pavēstījusi par aktualitātēm kandidātu rindās uz 2026. gada pasaules čempionātu hokejā.
Latvijas izlasi papildinājuši tādi hokejisti kā Roberts Mamčics, Haralds Egle, Filips Buncis un Patriks Zabusovs.
— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 20, 2026
Tikmēr ar valstvienību vairāk kopā neatrodas Rainers Rullers un Raimonds Vītoliņš. Paldies puišiem par dalību treniņnometnē!
31 gadu vecais Mamčics karjeras laikā spēlējis četros pasaules čempionātos. Pirms gada viņam septiņās spēlēs viena rezultatīva piespēle. Čehijā spēlējošais aizsargs bija sastāvā arī uz šī gada olimpiskajām spēlēm.
Haralds Egle varētu spēlēt trešajās meistarsacīkstēs pēc kārtas. Pirms gada viņš septiņās spēlēs izcēlās ar trīs punktiem - vieniem vārtiem un divām piespēlēm. Arī viņš bija izlases sastāvā uz Milānas olimpiskajām spēlēm, laukumā dodoties divās spēlēs.
Dānija sezonu pabeigušais uzbrucējs Buncis pasaules meistarsacīkstēs debitēja pirms gada, kad aizvadīja četrus mačus. Savukārt Zabusovs, kurš šajā sezonā spēlēja Latvijā un finālā zaudējušās "Zemgales" sastāvā, pasaules čempionātā nav spēlējis.
Diviem hokejistiem cīņa par vietu sastāvā beigusies. Nometnē vairs nepiedalīsies Rainers Rullers un Raimonds Vītoliņš. Jau šonedēļ Latvijas hokeja izlase viesos aizvadīs divas pārbaudes spēles, 22. un 23. aprīlī spēkojoties pret Somijas un Dānijas izlasēm.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam notiks Šveicē. Latvija A grupā spēlēs pret ASV, Šveices, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas izlasēm.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija);
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda"), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija)