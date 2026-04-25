"Penguins" pēc trīs zaudējumiem Stenlija kausa izšķirošajā mačā vārtus uzticēs Šilovam
Pitsburgas "Penguins" pēc trīs zaudējumiem Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā pirmo reizi vārtu drošību uzticēs Artūram Šilovam.
"Penguins" Austrumu konferences ceturtdaļfinālā ar Filadelfijas "Flyers" pēc trīs spēlēm ir iedzinējos ar 0-3 un pēc vēl viena zaudējuma noslēgs sezonu.
Pirmajās trīs spēlēs "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, bet mačā, kas sāksies svētdien plkst. 3 pēc Latvijas laika, pirmo reizi šajā Stenlija kausā vārtos stāsies Šilovs.
"Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.