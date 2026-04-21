Latvijas hokeja izlasē šajā pavasarī nespēlēs divi pieredzējuši uzbrucēji
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš sarunā ar Latvijas Televīziju atklājis, ka divi pieredzes bagāti uzbrucēji šajā pavasarī lēmuši nepiedalīties cīņā par vietu sastāvā uz pasaules čempionātu.
Otro pasaules čempionātu pēc kārtas izlaidīs uzbrucējs Miks Indrašis, kā arī Roberts Bukarts. Ja Indrašis nebija sastāvā arī uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, tad vecākais no brāļiem Bukartiem gan. Roberts līdzšinējā karjerā bija spēlējis veselos 11 pasaules čempionātos, bet Indrašis - desmit.
"Miks izteica to, ka viņš gribot paņemt pauzi. Un Roberts arī. Tā kā, jā, kā mēs teicām, notiek kaut kāda pāreja. Bet Rihards Bukarts būs ierindā - pievienosies arī Balcers un Dzierkals," par Indraša un Roberta Bukarta nespēlēšanu teica Harijs Vītoliņš, ātri vien nosaucot tos, kuri drīzumā varētu pastiprināt kandidātu loku.
Iepriekš noskaidrojās, ka Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī var nākties iztikt bez NHL spēlējošajiem - Elvis Merzļikins nespēlēs privātu apsvērumu dēļ, bez līguma starpsezonu sagaida Teodors Bļugers, bet vēl nav skaidrības par Uvi Balinski. Stenlija kausa izcīņā startē Artūrs Šilovs (pirmajos divos mačos zaudēja) un Zemgus Girgensons, savukārt Rodrigo Ābols turpina atlabt no kājas traumas. AHL spēlē Eduards Tralmaks un Sandis Vilmanis, bet Danam Ločmelim pleca traumas dēļ sezona noslēdzās priekšlaicīgi. Tāpat savainojums liedz spēlēt Ivaram Punnenovam, Kristiānam Rubīnam, Anrī Ravinskim un vēl citiem.
Latvijas izlase pārbaudes spēles pret Somijas un Dānijas valstsvienībām aizvadīs 22. un 23. aprīlī plkst. 18.30 Somijas pilsētā Lahti, mačus tiešraidē pārraidot kanālam TV6.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju un Dāniju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko ("Mogo/RSU");
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāras universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons (HK "Liepāja"), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).