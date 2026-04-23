Itālija reaģē uz Trampa itāļu sūtņa ideju Irānas vietā uz Pasaules kausu uzaicināt savu dzimteni
Itālijas amatpersonas reaģējušas ASV prezidenta Donalda Trampa itāļu izcelsmes īpašā sūtņa Paolo Dzampoli ierosinājumu Trampam un Starptautiskās futbola federācijas FIFA prezidentam, itālim Džanni Infantino uz šovasar gaidāmo Pasaules kausa izcīņu Irānas vietā uzaicina četrkārtējo pasaules čempioni Itāliju.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Dzampoli šādu paziņojumu paudi trešdien. “Es apstiprinu, ka esmu ierosinājis Trampam un Infantīno, lai Itālijas izlase Pasaules kausa izcīņā aizstāj Irānu," laikrakstam “Financial Times” sacīja Dzampoli. “Esmu dzimis Itālijā, un būtu sapnis ASV rīkotajā turnīrā redzēt “Azzurri”. Ar četriem čempionu tituliem tai ir atbilstoša klase, lai pamatotu iekļaušanu.”
Analoģisku ideju Dzampoli, kurš savulaik apgalvoja, ka tieši viņš iepazīstināja Donaldu Trampu ar viņa nākamo sievu, toreizējo modeli Melāniju Knausu, pauda arī pirms 2022. gada Pasaules kausa izcīņas Katarā, kad viņš darbojās ANO sūtņa amatā, norāda BBC.
Tiek uzskatīts, ka pašreizējais ierosinājums esot vērsts uz to, lai uzlabotu saspīlētās attiecības starp Trampu un Itālijas premjerministri Džordžu Meloni. Abi līderi pēdējā laikā apmainījušies ar kritiku pēc Trampa uzbrukumiem pāvestam Leonam XIV saistībā ar ASV karu pret Irānu.
Dzampoli gan nepaskaidroja, kā tas nākas, ka izlase ar “atbilstošu klasi” nespēj kvalificēties Pasaules kausa finālturnīram jau trešo reizi pēc kārtas, turklāt ņemot vērā, ka šogad dalībnieku skaits ir divkāršots līdz 48 izlasēm. 1934., 1938., 1982. un 2006. gada pasaules čempione Itālija izšķirošajā mačā par iekļūšanu finālturnīrā pēcspēles 11 metru sitienos zaudēja Bosnijai un Hercegovinai, kas spēlēs finālturnīrā otro reizi vēsturē.
Dzampoli dzimtajā Itālijā šāda ideja izpelnījās nicīgu reakciju. Itālijas ekonomikas ministrs Džankarlo Džordžeti paziņoja, ka Dzampoli ideja ir “apkaunojoša”, savukārt valsts sporta ministrs Andrea Abodi teica “La Press”: “Pirmkārt, tas nav iespējams, otrkārt, tas ir neatbilstoši (..) Kvalificēšanās notiek laukumā.” Arī Itālijas Olimpiskās komitejas prezidents Lučāno Buonfiljo paziņoja, ka šāda ideja “ielīst pa aizmugurējām durvīm” viņu “aizvaino”. “Nokļūšana Pasaules kausa izcīņā ir jānopelna,” viņš paziņoja.
Pati FIFA oficiāli nekomentēja Dzampoli priekšlikumu, taču norādīja uz Infantīno pagājušajā nedēļā teikto: “Irānas komanda noteikti atbrauks.”
Tikmēr Irānas vēstniecība paziņojusi, ka Dzampoli priekšlikums parāda ASV “morālo bankrotu”. “Itālija savu futbola diženumu ir nopelnījusi laukumā, nevis ar politiskām privilēģijām,” mikroblogošanas vietnē “X” paziņoja Irānas vēstniecība. “Mēģinājums izslēgt Irānu no Pasaules kausa tikai atklāj ASV “morālo bankrotu”, kas baidās pat no vienpadsmit jauniem irāņiem laukumā.”
Pasaules kausa izcīņa sāksies 11. jūnijā. Irānai ir paredzēts spēlēt 15. jūnijā pret Jaunzēlandi, 21. jūnijā pret Beļģiju un 26. jūnijā pret Ēģipti.