Biķernieku trasē brauks slavenais norvēģis Andreass Bakerūds, atklājot Baltijas rallijkrosa sezonu
Svētdien, 26. aprīlī Biķernieku trasē ar pārsteidzošu dalībnieku sastāvu tiks atklāta Baltijas rallijkrosa sezona. Starp dalībniekiem RX3000 klasē redzēsim arī pasaules līmeņa braucēju Andreasu Bakerūdu.
Norvēģim šī būs jauna pieredze un interesants piedzīvojums pirms gaidāmā FIA Eiropas čempionāta posma, kas pēc divām nedēļām, 9. un 10. maijā, Biķerniekos pulcēs spēcīgākos Eiropas rallijkrosa braucējus.
Sezonas atklāšanas sacensībās piedalīsies kupls dalībnieku skaits no septiņām dažādām valstīm, kuri deviņās klasēs cīnīsies par godalgotām vietām. Starptautiskais sastāvs uz starta ir tāpēc, ka iepriekšējās dienās pirms Baltijas posma atklāšanas, Biķernieku trasē norisinās FIA Eiropas čempionāta oficiālie treniņi un daļa sportistu nolēmuši pievienoties vietējā līmeņa sacensībām treniņu nolūkos. Cross Car klasē uz starta dalībnieks pat no Ķīnas!
Pirmajā posmā sīvas cīņas gaidāmas Cross Car klasē, kur saņemti 19 pieteikumi – šogad dalību šajā klasē pieteicis Adrians Apsītis, 2025. gada BMW RX3000 vicečempions un 2025. gada Supercar čempions Bruno Ādams Blumbergs. Super 2000 klasē uz starta gan pērnā gada čempions Lepsis, gan abi spēcīgie brāļi Gabrāni. Gan Lenards – Patriks Lepsis, gan Ivo Gabrāns pēc sezonas atklāšanas 26. aprīlī, maija sākumā debitēs FIA Eiropas rallijkrosa čempionātā. Yaris 1000, Cross Car Junior un Mini klasēs stabils dalībnieku skaits ar jaunpienācējiem un rotācijām – Mārtiņš Dreibe no Yaris 1000 pārsēžas Cross Car Junior.
Norvēģu pilots Andreass Bakerūds, kurš nedēļas nogalē demonstrēs savu meistarību pie BMW stūres RX3000 klasē, atzīst, ka oriģināli šī nav bijusi viņa ideja, bet viņš arī nav varējis atteikt: “Es esmu cilvēks, kurš saka “Jā”. Es vienmēr esmu piekritis dažādām avantūrām, un, kad Jānis atnāca pie manis un pajautāja vai vēlos svētdien braukt, es nevarēju atteikt. Es jau esmu šeit, jo ar komandu gatavojamies FIA Eiropas čempionāta posmam, tas likās loģiski. Man patīk sacīkstes, un arī šī mašīna šķiet ļoti interesanta, izbaudīju to testa braucienos. Šādu lokāla mēroga sacensību pieredze Latvijā man nav bijis kopš 2015. gada, kad ar Reini Nitišu Jēkabpilī sacentāmies ar VAZ automašīnām, tāpēc šis noteikti būs aizraujoši. Tāpat ir prieks satikt visus vietējos braucējos un jaunos talantus, kas svētdien stāsies uz starta.”
Prieku par čempionāta sezonas sākumu neslēpj arī sacensību organizators Jānis Bergs: “Ar lielu prieku un gandarījumu gaidām 10. sezonu! Prieks redzēt ļoti spēcīgus sastāvus un jaunus braucējus dalībnieku sarakstā, kas liecina arī par veiksmīgu paaudžu maiņu braucējos un rallijkrosa tradīciju turpināšanu. Un, protams, šo sacensību īstais “džokeris” – pasaules līmeņa braucējs Andreas Bakerūds, kurš kuplinās dalībnieku sarakstu. Gaidīsim visus svētdien Biķerniekos!”
Sacensības noris šādās klasēs: YARIS 1000, YARIS 1300, LADA RX, CROSS CAR MINI, CROSS CAR, BMW RX 3000, SUPER 1600, SUPER 2000, SUPERCAR.
Dienas kārtība:
10:00 1. kvalifikācijas braucieni
11:50 2. kvalifikācijas braucieni
14:00 3. kvalifikācijas braucieni
16:00 Pēdējās iespējas braucieni
16:50 Finālbraucieni