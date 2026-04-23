Irāna paziņo par gatavību spēlēt ASV gaidāmajā Pasaules kausā pēc tam, kad publiski aicina to aizstāt ar Itāliju
Irānas futbola izlase gatavojas "lepnai un veiksmīgai dalībai" Pasaules kausa (PK) izcīņas spēlēs ASV, trešdien paziņoja Irānas valdība.
Kā trešdien valsts televīzijā pastāstīja Irānas valdības preses pārstāvis Fatemehs Mohedžerani, Jaunatnes un sporta ministrija paziņojusi par Irānas nacionālās futbola izlases pilnīgu gatavību piedalīties 2026. gada PK izcīņā. PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, bet Irānas izlasei visas trīs apakšgrupas spēles paredzētas ASV.
Kopš ASV un Izraēla 28. februārī uzsāka karadarbību pret Irānu, nav bijusi īsta skaidrība, vai izlase spēlēs PK finālturnīrā. Irānas puse bija lūgusi Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA) pārcelt tās mačus uz Meksiku, taču FIFA šo priekšlikumu noraidīja.
Marta beigās FIFA prezidents Džanni Infantīno apmeklēja divas Irānas izlases pārbaudes spēles Turcijā, pēc kā paziņoja, ka tā "noteikti" startēs PK, neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu. Infantīno pirms trim nedēļām apsolīja Irānas izlasei, ka palīdzēs atrast treniņnometni ārpus valsts robežām, lai komanda varētu sagatavoties PK. Tā varētu notikt arī Turcijā, kur Irāna pagājušajā mēnesī Antaljā aizvadīja pārbaudes spēles pret Nigēriju un Kostariku.
FIFA trešdien vēl neapstiprināja informāciju par iespējamo nometnes organizēšanu. Irānas izlasei apakšgrupas spēlēs ar Jaunzēlandi un Beļģiju paredzētas Losandželosā, bet ar Ēģiptes valstsvienību - Sietlā. Komandai Tuksonā, Arizonā, jāierodas ne vēlāk kā 10. jūnijā, kas ir vismaz piecas dienas pirms pirmās spēles, kā to paredz FIFA noteikumi.
Viena no problēmām, kas FIFA vēl ir jārisina, ir ASV valdības iebraukšanas vīzu izsniegšana Irānas delegācijai, tostarp futbola federācijas prezidentam Mehdi Tadžam. Viņš ir Āzijas Futbola konfederācija (AFC) viceprezidents, kuram tika liegts piedalīties PK grupu izlozē decembrī Vašingtonā, kur Infantīno pasniedza ASV prezidentam Donaldam Trampam īpaši izveidoto FIFA Miera balvu.
Tikmēr trešdien ar paziņojumu par to, ka FIFA vajadzētu Irānas izlasi aizstāt ar Itālijas valstsvienību, klajā nāca Trampa īpašais sūtnis Paolo Dzampoli. "Es apstiprinu, ka esmu ierosinājis Trampam un Infantīno, lai Itālijas izlase Pasaules kausa izcīņā aizstāj Irānu," laikrakstam "Financial Times" sacīja Dzampoli.
— Financial Times (@FT) April 22, 2026
Šis solis, kā tiek ziņots, esot vērsts uz to, lai uzlabotu saspīlētās attiecības starp Trampu un Itālijas premjerministri Džordžu Meloni. Abi līderi pēdējā laikā apmainījušies ar kritiku pēc Trampa uzbrukumiem pāvestam Leonam XIV.
Savukārt Irānas vēstniecība Zimbabvē reaģēja uz šo ziņu platformā "X", norādot, ka Irāna ir kvalificējusies PK un tā pati lems, kas notiks tālāk. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.