Bijušais Latvijas izlases vārtsargs Kalniņš varētu zaudēt trenera sertifikātu par spēlēšanu agresorvalstī Krievijā
Bijušajam Latvijas hokejistam Jānim Kalniņam, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā devās spēlēt uz Kontinentālo hokeja līgu, varētu tikt anulēts trenera sertifikāts, vēsta portāls "lsm.lv".
Ceturtdien Kalniņš sociālajos tīklos pavēstīja, ka noslēdz hokejista karjeru, taču ir ieguvis C kategorijas trenera sertifikātu un plāno strādāt kā treneris.
Sarunā ar Latvijas Radio Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) vadītājs Vladimirs Šteinbergs norādīja, ka iesniegti priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas ļautu anulēt trenera sertifikātu, ja sporta speciālists pārkāpis ētikas principus.
"Mēs arī tagad iesniedzām 77. noteikumu grozījumu priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai - tur ir paredzētas iespējas arī ētisko jautājumu vērtēšanai kontekstā ar treneru sertifikātu apturēšanu. Vēl ir LSFP komisija, kas varētu pieņemt par to lēmumus," skaidroja Šteinbergs.
Kalniņš 2022. gadā pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā devās uz KHL, kurā viņš pavadīja nākamās divas sezonas, bet pagājušajā sezonā spēlēja Ungārijā. Šosezon vārtsargs vairs nespēlēja.