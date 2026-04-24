Latvijas U-18 hokeja izlase pasaules čempionāta otrajā mačā piekāpjas somiem
Latvijas U-18 hokejisti Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra otrajā spēlē ar rezultātu 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) piekāpās vienaudžiem no Somijas.
Latvieši turnīru sākuši ar diviem zaudējumiem un bez gūtiem vārtiem. A grupā pēc divām spēlēm Somijai un Slovākijai ir pa sešiem punktiem, Kanāda guvusi trīs punktus, bet Latvija un Norvēģija ir bez punktiem.
Mača 14. minūtē Patriku Plūmiņu ar plaukstas metienu no distances pārspēja Roni Kūkasjervi, bet pārsvaru somi nostiprināja otrā perioda 13. minūtē, kad vairākumā precīzs no kreisā iemetienu apļa bija Luka Santala. Plūmiņš atvairīja 34 no 36 metieniem, bet latvieši pa Somijas izlases vārtiem meta 14 reizes.
Latvijas hokejisti ceturtdien sāka turnīru ar zaudējumu, ar 0:6 piekāpjoties Kanādai. Somija turnīru sāka trešdien, kad ar 6:1 sagrāva Norvēģiju. Turpinājumā svētdien Latvijas hokejistiem paredzēta spēle ar Norvēģiju, bet pirmdien pretiniekos būs Slovākija. Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Latvijas hokejisti A grupā cīnīsies ar Kanādu, Slovākiju, Somiju un Norvēģiju, kamēr B grupā spēkus mēros ASV, Čehija, Vācija, Zviedrija un Dānija. Abu grupu četras labākās vienības iekļūs ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas cīnīsies par palikšanu elites divīzijā. Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā. Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).