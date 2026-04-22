Lesteras "City" desmit gados pēc premjerlīgas titula izkrīt uz "League One"
Lesteras "City", kas pirms desmit gadiem pārsteidzoši izcīnīja Anglijas futbola premjerlīgas čempiones titulu, nākamsezon spēlēs pēc spēka trešajā līgā jeb "League One".

Lesteras futbolisti otrdien "Championship" mačā mājās spēlēja neizšķirti 2:2 ar Halas "City". Zaudējot punktus, Lesteras klubs nevar vairs izkļūt no zonas, kurā 22. līdz 24. vietas ieguvējas atstās Anglijas pēc spēka otro līgu.

"Nevar būt attaisnojumu. Mēs esam sasnieguši pašas augstākās virsotnes un tagad esam krituši tik zemu, cik sen neesam bijuši, kas radījis ciešanas. Atvainojos par vilšanos, ko jums sagādājām," paziņoja kluba vadītājs Aijavats Srivadhanaprabha.

Līdz šim vienīgo reizi "League One" turnīrā Lesteras komanda spēlēja 2009. gadā.

