Latvijas basketbola izlases spēlētājs Andrejs Gražulis.
Sporta zvaigznes
Šodien 11:22
Basketbolista Andreja Gražuļa ģimenē sēras - mūžībā devies viņu ģimenes mīlulis Raiders
Latvijas basketbolista Andreja Gražuļa ģimenē valda sēras – mūžībā devies viņu ilggadējais ģimenes mīlulis, suns Raiders. Par skumjo notikumu sociālajos tīklos paziņoja sportista sieva Sanda Gražule.
“Ar asarām pār vaigiem ritot, man jāsaka, ka vakardien mūsu mīļais suņu bēbītis Raiders aizmiga mūžīgā miegā,” viņa raksta.
Gražuļu ģimenei Raiders bijis līdzās deviņus gadus, kļūstot par neatņemamu ģimenes daļu. Sanda Gražule dalās, ka kopā piedzīvots daudz – gan dzīve un ceļojumi Itālijā, gan rotaļas ar ģimenes bērniem.
“Lai arī sirds dikti sāp, ir prieks, ka viņš bija kopā ar mums veselus 9 gadus. Tik daudz atmiņu kopā,” viņa piebilst.
Ģimene uzsver, ka mīlulis vienmēr paliks viņu sirdīs, atstājot aiz sevis siltas un neaizmirstamas atmiņas.