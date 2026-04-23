Lauris Dārziņš gandarīts: "Tikām līdzi svaigajiem dāņiem". VIDEO
Latvijas hokeja izlases galvenā trenera asistents Lauris Dārziņš pauda gandarījumu, ka izdevās nospēlēt labi pret “svaigajiem” dāņiem nākamajā dienā pēc smagās spēles ar mājinieci Somiju. “Tikām līdzi kustībā, labs mazākums un beigās novedām spēli līdz mums patīkamam rezultātam.”
Uz jautājumu, ko Latvijas izlase var paņemt uz pasaules čempionātu pēc šīm divām pārbaudes spēlēm, Dārziņš norādīja, ka cīņassparu un komandas attieksmi.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas izlase ceturtdien Somijas pilsētā Lahti arī otrajā pārbaudes spēlē ar 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Dāniju. Latvijas labā vārtus guva Bogdans Hodass, kuram tie bija pirmie vārti izlasē. Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā Dānijas vārtsargu pārspēja tikai Kārlis Ozoliņš. Kristers Gudļevskis, kurš sargāja Latvijas vārtus otrajā mačā pēc kārtas, atvairīja visus metienus.
Pēc spēles vārtu guvējs Hodass dalījās ar iespaidiem:
Trešdien Latvijas hokejisti aizvadīja pārbaudes maču ar Somiju un pagarinājumā uzvarēja ar 2:1. Latvijas izlases labā vārtus guva Toms Andersons un Oskars Batņa.
Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs 6. un 7. maijā, Rīgā spēlējot pret Norvēģiju.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko;
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).