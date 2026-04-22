"Rimi" Rīgas maratona 21km distancē šogad startēs vēsturiski spēcīgākais elites sastāvs
Šī gada 17. maijā "Rimi" Rīgas maratons gatavojas uzņemt ne tikai rekordlielu dalībnieku skaitu - vairāk nekā 40 tūkstošus skrējēju no visas pasaules –, bet arī vēsturiski spēcīgāko elites izlasi pusmaratona distancē.
Uz starta līnijas Rīgā stāsies viena no šī brīža lielākajām skriešanas zvaigznēm, divkārtējā Bostonas maratona uzvarētāja Šarona Lokedi (Sharon Lokedi), kuru mēģinās pārspēt skrējējas, kurām Rīgas trase un viesmīlība ir jau labi pazīstama – pērnā gada Rimi Rīgas maratona čempione un Vācijas maratona rekordiste Domenika Maijere (Domenika Meyer), kā arī Pasaules čempionāta bronzas medaļniece Edžgajehu Taje (Ejgayehu Taye).
Savukārt vīriešu konkurencē par galvenajiem favorītiem pusmaratonā uzskatāmi skrējēji, kuru personiskie rekordi ir krietni zem maģiskās stundas robežas – Gabriels Džeralds Geajs (Gabriel Gerald Geay) un Džeimss Kipkogeis (James Kipkogei).
Augstas klases elites sastāvs "Rimi" Rīgas maratona 21km distancē nav nejaušība, bet gan mērķtiecīgs organizatoru darbs, lai pozicionētu Rīgu kā vienu no vadošajiem skriešanas galamērķiem kontinentā. "Spēcīgas pasaules elites piesaiste ir viens no nozīmīgākajiem soļiem, ko speram, lai Rīga nostiprinātos Eiropas iekārojamāko skriešanas galamērķu pašā galvgalī," norāda "Rimi" Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.
"Augstākās raudzes skrējējus uz Rīgu vilina vairāki faktori: pirmkārt, pasākuma reputācija – to apliecina ne tikai veselas četras World Athletics atzītās distances, bet arī mūsu pieredze, uzņemot augstākā līmeņa notikumus kā Pasaules čempionātu skriešanā. Otrkārt, elites sportistiem būtisks ir vērā ņemamais Rimi Rīgas maratona balvu fonds, un treškārt – mūsu ātrās trases, kas ļauj uzstādīt pasaules līmeņa rezultātus. Visbeidzot, iespēja izskriet Rīgu kopā ar pasaules zvaigznēm ir vilinošs āķis maratontūristiem un skriešanas mīļotājiem, kuri savus personiskos rekordus arvien biežāk izvēlas sasniegt tieši Rīgā."
Lokedi pret Rīgas trases pārzinātājām: Kura būs ātrāka?
Intriģējošākā cīņa pusmaratona distancē gaidāma sieviešu konkurencē. Lai gan Šarona Lokedi nupat kārtējo reizi apliecinājusi savu pasaules klasi, izcīnot otro uzvaru Bostonas maratonā pēc kārtas, Rīgas ielās viņai konkurenci sastādīs skrējējas, kuras Rīgā jūtas kā mājās. Vāciete Domenika Maijere, kura pērn Rīgā triumfēja pusmaratonā, šogad atgriežas kā Vācijas nacionālā rekordiste maratonā. Savukārt etiopietei Edžgajehu Tajei pieder ne tikai visiespaidīgākais personiskais rekords pusmaratonā (1:04:14), bet arī bronzas medaļa, kas Rīgas ielās izcīnīta 2023. gada Pasaules čempionātā 5 km distancē.
Vīriešu konkurencē mērķis paskriet "zem stundas"
Vīriešu pusmaratonā galvenā cīņa norisināsies starp skrējējiem, kuru personiskie rekordi jau ir zem maģiskās 60 minūšu robežas – galvenie pretendenti cīņā par uzvaru būs Bostonas maratona 2023. gada vicečempions Gabriels Džeralds Geajs (59:18) un tanzānietis Džeimss Kipkogei (59:31). Viņiem cieši sekos sportisti, kuri ir gatavi lauzt stundas robežu tieši Rīgā - Čārlzs Mabata Matata, etiopietis Aklilu Gebremariams Asfavs un kenijietis Roberts Kiprops Koečs.
"Rimi" Rīgas maratona pusmaratona distances elites izlase
Sievietes:
Edžgajehu Taje (Ejgayehu Taye), Etiopija: PB 1:04:14 (2024). Pasaules čempionāta bronza 5 km distancē (Rīga, 2023).
Šarona Lokedi (Sharon Lokedi), Kenija: PB 1:05:00 (2025). Divkārtējā Bostonas maratona uzvarētāja (2025, 2026), Ņujorkas maratona uzvarētāja (2022), 4. vieta Parīzes Olimpiskajās spēlēs maratonā (2024).
Dinija Abaraja (Diniya Abaraya), Etiopija: PB 1:06:28 (2026). Barselonas pusmaratona 3. vieta (2026).
Bertukana Velde (Bertukan Welde), Etiopija: PB 1:07:15 (2026). Šī gada Tokijas maratona vicečempione (2:16:36).
Domenika Maijere (Domenika Meyer), Vācija: PB 1:08:08 (2026). Rimi Rīgas maratona 2025. gada uzvarētāja pusmaratonā, pašreizējā Vācijas rekordiste maratonā.
Vīrieši:
Gabriels Džeralds Geajs (Gabriel Gerald Geay), Tanzānija: PB 59:18 (2025). Bostonas maratona vicečempions (2023).
Džeimss Kipkogei (James Kipkogei), Kenija: PB 59:31 (2026). Šī gada Romas pusmaratona vicečempions.
Čārlzs Mabata Matata (Charles Mbatha Matata), Kenija: PB 1:00:05 (2023). Pekinas pusmaratona uzvarētājs (2025).
Aklilu Gebremariams Asfavs (Aklilu Gebremariam Asfaw), Etiopija: PB 1:00:27 (2026).
Roberts Kiprops Koečs (Robert Kiprop Koech), Kenija: PB 1:00:56 (2024).
Visu distanču elites sastāvu organizatori izziņos maija sākumā
Šis ir pirmais no Rimi Rīgas maratona elites izlases paziņojumiem – pēc divām nedēļām organizatori atklās pilnu elites sastāvu maratona, DPD jūdzes un 10 km distancēs, kā arī iepazīstinās ar Latvijas ātrākajiem skrējējiem, kuri Rīgā cīnīsies par valsts čempionu tituliem.
Ar Šāronu Lokedi un citiem vadošajiem elites pārstāvjiem klātienē varēs iepazīties un satikt oficiālajā preses konferencē piektdien, 15. maijā, Rimi Olimpiskajā centrā plkst. 12.00.