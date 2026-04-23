"Arsenal" atkal pazaudējuši pārsvaru! Anglijas premjerlīgas vadībā piecas spēles pirms sezonas beigām izvirzās Mančestras "City"
Par Anglijas futbola premjerlīgas līdervienību trešdien kļuva Mančestras "City", kas 34. kārtas mačā viesos ar 1:0 (1:0) pārspēja "Burnley" komandu.
"City" pēc punktiem panāca līdzšinējo līderi Londonas "Arsenal", apsteidzot to, pateicoties vairāk gūtajiem vārtiem. Vienīgos vārtus mača piektajā minūtē guva premjerlīgas labākais snaiperis Ērlings Holanns, kuram tas bija 24. precīzais sitiens sezonā.
Neveiksme "Burnley" komandai nozīmēja cerību zaudēšanu uz vietas saglabāšanu premjerlīgā, un komanda nākamsezon spēlēs pēc spēka otrajā līgā - "Championship". Iepriekš vietu premjerlīgā zaudēja arī Vulverhemptonas "Wanderers".
Citā trešdienas spēlē "Bournemouth" savā laukumā cīnījās neizšķirti 2:2 (0:0) ar Līdsas "United".
Neizšķirtu viesi izrāva kompensācijas laika septītajā minūtē, kad precīzi sita Šons Longstafs. Pārējos vārtus guva mājinieki - pa reizei precīzi bija Elī Krupi un Rajans Simplisiu Roča, bet savos vārtos bumbu ieraidīja Džeims Hils.
"Bournemouth" ar 49 punktiem 34 spēlēs ieņem septīto vietu, turpinot cīņu par iekļūšanu Eirokausos nākamajā sezonā, bet Līdsas komandai ir 40 punkti un 15. pozīcija, deviņu punktu attālumā no izkrišanas zonas.
Turnīra tabulas galvgalī pirmo reizi kopš pirmās kārtas ir Mančestras "City", kuras kontā ir 70 punkti 33 spēlēs - tikpat punktu, cik ir otrajā vietā esošajai "Arsenal". Abu komandu gūto un zaudēto vārtu attiecība, kas kā pirmais rādītājs tiek vērtēts pie vienāda punktu skaita, arī ir vienāds (+37), taču "City" guvusi par trim vārtiem vairāk nekā "Arsenal" (69 pret 66). Tālāk tabulā trešajā un ceturtajā vietā ar 58 punktiem ir attiecīgi Mančestras "United" un Birmingemas "Aston Villa". Mančestriešu vārtu attiecība ir +13, bet "Aston Villa" tikai +6.
Premjerlīgu pametīs "Wanderers" un "Burnley", bet 18. pozīcijā esošā Totenhemas "Hotspur" vēl izredzes uz vietas saglabāšanu spēcīgāko līgā nav zaudējusi. "Hotspur" ir 31 punkts 33 spēlēs, bet 17. vietā un drošajā zonā esošajai Vesthemas "United" ir 33 punkti. Vēl par ailīti augstāk ar 36 punktiem atrodas "Nottingham Forest". Premjerlīgā tiek aizvadītas 38 kārtas.