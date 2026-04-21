Fēlikss Gavars
Šodien 20:58
Fēlikss Gavars karjeru turpinās Čehijas klubā "Mlada Boleslav"
Latvijas hokejists Fēlikss Gavars karjeru turpinās Čehijas ekstralīgas klubā "Mlada Boleslav", otrdien pavēstīja komanda. Vienošanās ar Gavaru noslēgta uz vienu sezonu.
23 gadus vecais hokejists kopš 2017. gada spēlēja Ziemeļamerikā un pēdējos četrus gadus pavadīja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) hokeja čempionātā.
Gavars šo sezonu sāka Minesotas štata universitātes komandā "Mavericks", taču jau sezonas ievadā sarāva ceļgala krusteniskās saites un šosezon laukumā vairs neatgriezās, kopā aizvadot tikai astoņas spēles. Savainojums viņam arī liedza pievienoties šogad Latvijas valstsvienībai.
2024. gadā Gavars debitēja pieaugušo izlases rindās un aizvadīja septiņus mačus pasaules čempionātā, kā arī devās laukumā olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.
"Mlada Boleslav" regulāro sezonu noslēdza 13. pozīcijā un nosargāja vietu Čehijas spēcīgākajā līgā, taču neiekļuva izslēgšanas spēlēs.