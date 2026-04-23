Detroitas "Pistons" pārtrauc antirekordu un izlīdzina sēriju NBA izslēgšanas spēlēs
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences ceturtdaļfināla mačā uzvaru trešdien svinēja Detroitas "Pistons", kas savā laukumā pieveica Orlando "Magic".
"Pistons" bija pārāka ar 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-1. Detroitas komanda arī pārtrauca NBA vēsturē garāko zaudējumu sēriju izslēgšanas spēlēs savā laukumā - "Pistons" bija zaudējusi 11 mačos pēc kārtas, pēdējo uzvaru svinot 2008. gadā.
Cade Cunningham 🤝 Isiah Thomas— NBA.com/Stats (@nbastats) April 23, 2026
With tonight's performance, Cunningham joins Thomas (10x) as the only players in Pistons franchise history to record multiple postseason games with 25+ points and 10+ assists! https://t.co/AuvT9wT3XP pic.twitter.com/lW15vSRORt
Detroitas kluba rindās ar 27 gūtiem punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Keids Kaningems, bet 16+11 sakrāja Tobiass Heriss. Magic" sastāvā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Dzēilens Sagss, bet 18 punktus pievienoja Paolo Bankero.
Citā spēlē Rietumu konferences ceturtdaļfinālā regulārā čempionāta uzvarētāja un pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" savā laukumā ar 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30) pārspēja Fīniksas "Suns" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.
SGA recorded his 29th career postseason game with 25+ points for OKC, passing Gus Williams (28) for the third-most in franchise postseason history tonight
Uzvarētāju rindās 37 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet pa 19 punktiem katrs sakrāja Džeilens Viljamss un Čets Holmgrens. Viesu rindās 30 punktus guva Dilons Brukss, bet 22 punkti Devina Bukera kontā.
Abas sērijas turpināsies sestdienas vakarā pēc Latvijas laika attiecīgi Orlando un Fīniksā.