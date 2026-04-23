Detroitas "Pistons" pārtrauc antirekordu un izlīdzina sēriju NBA izslēgšanas spēlēs
Foto: AP/Scanpix
Detroitas pirmā uzvara savā laukumā "play off" ietvaros kopš 2008. gada.
Basketbols

Detroitas "Pistons" pārtrauc antirekordu un izlīdzina sēriju NBA izslēgšanas spēlēs

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences ceturtdaļfināla mačā uzvaru trešdien svinēja Detroitas "Pistons", kas savā laukumā pieveica Orlando "Magic".

Detroitas "Pistons" pārtrauc antirekordu un izlīdz...

"Pistons" bija pārāka ar 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-1. Detroitas komanda arī pārtrauca NBA vēsturē garāko zaudējumu sēriju izslēgšanas spēlēs savā laukumā - "Pistons" bija zaudējusi 11 mačos pēc kārtas, pēdējo uzvaru svinot 2008. gadā.

Detroitas kluba rindās ar 27 gūtiem punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Keids Kaningems, bet 16+11 sakrāja Tobiass Heriss. Magic" sastāvā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Dzēilens Sagss, bet 18 punktus pievienoja Paolo Bankero.

Citā spēlē Rietumu konferences ceturtdaļfinālā regulārā čempionāta uzvarētāja un pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" savā laukumā ar 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30) pārspēja Fīniksas "Suns" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.

Uzvarētāju rindās 37 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet pa 19 punktiem katrs sakrāja Džeilens Viljamss un Čets Holmgrens. Viesu rindās 30 punktus guva Dilons Brukss, bet 22 punkti Devina Bukera kontā.

Abas sērijas turpināsies sestdienas vakarā pēc Latvijas laika attiecīgi Orlando un Fīniksā.

Tēmas

Paolo BankeroNBAOrlando "Magic"Detroitas "Pistons"Oklahomasitijas "Thunder"Fīniksas "Suns"Šejs Gildžess-AleksandrsKeids Kaningems

