Latvija dramatiskā cīņā pieveic arī Dāniju
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Somijas pilsētā Lahti arī otrajā pārbaudes spēlē izcīnīja panākumu. Latvija ar 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Dāniju.
Otrā perioda vidū Latvijas vārtu priekšā komandas biedra metienu pielaboja Aleksandrs Trū, un Dānija izvirzījās vadībā ar 1:0.
Nepilnas trīs minūtes vēlāk Patriks Zabusovs izcīnīja ripu aiz pretinieku vārtiem un piespēlēja to Bogdanam Hodasam, kurš raidīja ripu dāņu vārtos un panāca neizšķirtu.
Trešās trešdaļas izskaņā Latvija tika pie vairākuma, kuru pamatlaikā neizdevās izmantot.
Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā Dānijas vārtsargu pārspēja tikai Kārlis Ozoliņš. Kristers Gudļevskis, kurš sargāja Latvijas vārtus otrajā mačā pēc kārtas, atvairīja visus metienus.
Trešdien Latvijas hokejisti aizvadīja pārbaudes maču ar Somiju un pagarinājumā uzvarēja ar 2:1. Latvijas izlases labā vārtus guva Toms Andersons un Oskars Batņa.
Pirms šī gada pasaules čempionāta Latvijas izlase aprīļa sākumā savā laukumā aizvadīja divus mačus ar Austrijas valstsvienību, pirmajā spēlē zaudējot ar 3:4, bet otrajā duelī gūstot panākumu ar 1:0.
Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko;
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).