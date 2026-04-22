Latvijas hokeja leģenda Tambijevs ieguvis jaunu darbu agresorvalstī Krievijā
Krievijas hokeja klubs Maskavas "Dinamo" paziņojis, ka nākamajā sezonā par tās galveno treneri strādās Leonīds Tambijevs - bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs.
Leonīds Tambijevs Maskavas kluba galvenā trenera amatā nozīmēts uz nākamo sezonu. Paziņojumā teikts, ka jau drīzumā tiks ziņots arī par viņa iespējamajiem asistentiem.
Tambijevs nav pirmais bijušais Latvijas izlases hokejists, kurš kļuvis par šīs komandas treneri. No 2010. līdz 2014. gadam šo vienību trenēja Oļegs Znaroks, to aizvedot līdz diviem Kontinentālās hokeja līgas tituliem. No 2010. līdz 2016. gadam komandā strādāja Harijs Vītoliņš - vispirms kā Znaroka asistents, vēlāk kā galvenais treneris. Kā spēlētāji līdz Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā "Dinamo" pārstāvējuši Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Karsums un Miks Indrašis.
Leonīdam Tambijevam Krievijas izraisītais karš Ukrainā nav bijis šķērslis, lai turpinātu pelnīt naudu agresorvalstī. Vairākus gadus strādājis pēc spēka otrajā līgā, kopš 2021. gada Tambijevs apgrozās KHL apritē. Strādājis Vladivostokas "Admiral", savukārt 2025./2026. gada sezonā bija asistents Sanktpēterburgas SKA.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tika grozīts Latvijas sporta likums, ar kuru aizliedza komandas sporta spēļu personām strādāt Krievijā un Baltkrievijā. Likumu pārkāpjot, Tambijevam nav iespēju strādāt ar Latvijas komandām. Pēc kļūšanas par SKA trenera asistentu viņš nonāca arī Valsts Drošības dienesta redzeslokā.
55 gadus vecais Tambijevs ir spēlējis Latvijas izlasē kopš pirmās oficiālās spēles un pārstāvējis valstsvienības krāsas visos pasaules čempionātos no 1993. līdz 2007. gadam, kā arī visos četros olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros un abos 2002. un 2006. gada olimpisko spēļu hokeja turnīros. 2007. gada 13. aprīļa spēlē pret Somijas izlasi kopā ar Aleksandru Semjonovu kļuva par pirmajiem Latvijas hokeja izlases hokejistiem, kas sasniedza 200 aizvadīto oficiālo spēļu slieksni Latvijas hokeja izlases rindās. Tambijevs ir arī visu laiku rezultatīvākais Latvijas izlases hokejists.