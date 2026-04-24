FOTO, VIDEO: No Amerikas līdz Latvijai - šādu cīņas klubu tu vēl neesi redzējis. Iepazīsti "Bar Fight"!
Ir tikai viens noteikums, viens baļķis un divi cilvēki. Uzreiz paredzēt, kurš uzvarēs cīņā, nav iespējams. Tādu "Bar Fight" tu vēl neesi redzējis!
Pozitīvi un enerģiski "Bar Fight" pasākumu organizatori Paula un Reinis satiek Jauns.lv komandu "Piedzīvojuma gara" telpās Kārļa Mīlenbaha ielā 11, kur ne reizi vien savu kāju spēruši aizraujošu pieredžu meklētāji. Omulīgajā telpā jau redzams pie griestiem piesietais baļķis. Ar to nav veiktas nekādas manipulācijas, lai gan organizatori min, ka tagad tas izskatās vairāk noslīpēts nekā toreiz, kad pirmo reizi tika iekārts.
Paula un Reinis abi atzīst, ka mīl aktīvu atpūtu. Reinis nodarbojas ar klinšu kāpšanu, longbordošanu un lēkšanu ar virvi, savukārt Paulai patīk doties pārgājienos, kajakings. Viņai patīk nodarboties ar dažādām aktivitātēm, kurās cilvēks iesaistās ar visu savu būtību un ķermeni. Tāpēc abus piesaistīja "bar fighting".
Aizsākumi
Paula un Reinis stāsta, ka šī sporta veida dibinātājs ir amerikānis vārdā Vatsons (Watson), un tā oriģinālais nosaukums ir "Tree-Jitsu". Latvijā, lai radītu intrigu un piesaistītu cilvēku uzmanību, organizatori nolēma to nosaukt par "Bar Fight”. Tas ir nedaudz mānīgs nosaukums, jo tulkojums, kas nāk prātā, ir kautiņš bārā ("bar" – bārs, "fight" – kautiņš), taču vārds "bar" tiek lietots arī, runājot par koka baļķi vai metāla stieni.
"Bar Fight" pasākumu organizatori – Reinis un Paula
Pauls un Reinis Jauns.lv nodemonstrēja, kā notiek cīņa.
Pērnā gada decembrī Reinis pārsūtīja Paulai Vatsona publicēto "Instagram" video, piedāvājot izmēģināt neparasto aktivitāti, uz ko Paula atbildēja apstiprinoši. Sākotnēji abi savā starpā pacīnījās, lai saprastu, kā tas ir. Azarts un degsme par jaunatklājumu radās uzreiz.
"Bija forši, izdomājām, ka jātaisa pasākums," atminas jaunā sporta veida cienītāja.
Kā drošības pasākums, tika sarunāti divi lieli biezi vingrošanas matrači. Pirmais pasākums notika 2025. gada 17. decembrī, un to apmeklēja 20 cilvēki. Kopumā decembrī tika sarīkoti pieci šādi pasākumi, no kuriem piektais bija turnīrs.
"Tad kādu laiku mums nebija šo matraču, bija pauze, bet cilvēki turpināja izrādīt interesi," stāsta Paula, norādot, ka cīnītājiem ir izveidota speciāla "WhatsApp" grupa, kurā tiek paziņots par gaidāmajiem turnīriem.
Organizatori skaidro, ka šobrīd turnīri nenotiek noteiktā dienā, jo viss ir atkarīgs no tā, vai izdosies sagādāt matračus. Paula piebilst, ka aktīvi tiek meklēti risinājumi, lai iegūtu matračus savā īpašumā un tos vairs nevajadzētu aizņemties.
Noteikumi
"Ir tikai viens noteikums – no punches (sitieni). Tas ietver arī spērienus un sitienus. Pārējais, manuprāt, ir sarunājams," skaidro Reinis. To, ko drīkst un nedrīkst darīt, ko tu uzskati par pieļaujamu un nepieļaujamu, ir iespējams atrunāt ar pretinieku pirms cīņas.
Abi dalībnieki nostājas zem baļķa, turoties pie tā ar rokām. Pēc signāla viņi paceļ kājas un uzsāk cīņu. Cīņa beidzas brīdī, kad kāds no dalībniekiem pieskaras matracim vai atlaiž baļķi. Cīņa neskaitās zaudēta, ja viegli pieskaries ar kāju matracim, jo tiek ņemts vērā, ka baļķis ir iekārts salīdzinoši zemu un cilvēku augums atšķiras.
Izveidojusies komūna
Paskatoties "Bar Fight" "Instagram" kontā publicētos video, nevar noliegt, ka interesentu skaits, kuri vēlas mēroties spēkiem uz baļķa, ir liels. Neparastā sporta veida turnīru rīkotāji skaidro, ka viens no iemesliem, kāpēc tas piesaista cilvēkus, ir iespēja labi pavadīt laiku kopā ar citiem, kā arī tas, ka ir izveidojusies cieša komūna.
Dalībnieki savstarpēji iepazīstas, kopā iesildās, bet pēc turnīra bieži izvēlas palikt ilgāk, aprunāties un mēroties spēkiem citos veidos. Otrs iemesls, kā norāda Paula, ko daudzi min, ir tas, ka šī ir lieliska iespēja atslēgties no ikdienas steigas.
"Cilvēki ir dalījušies, ka viņiem šī ir ļoti laba atslodze no darba dienas, jo te tas nepaprasa tādu lielu mentālo piepūlīt, domāt un kaut ko analizēt, bet vienkārši vairāk būtu savā ķermenī, vairāk būtu savā priekā, spēkā, kopā būšanā," min organizatore.
Reinis piebilst, ka var just – neviens cīnītājs nav pasīvs malā sēdētājs. Visi aktīvi vēro, kādas metodes citi izmanto, atbalsta tos, kuri konkrētajā brīdī cīnās, pēc katra raunda aplaudē un gavilē. Pat sākotnēji kautrīgākie skatītāji ar laiku kļūst par nozīmīgiem cīnītājiem. Tiek uzsvērts, ka pats process tiek izbaudīts un par sekundāru pat paliek nepieciešamība uzvarēt.
Jebkurš var piedalīties
Neskatoties uz to, ka šīs sporta veids ir aizraujošs, nav izslēgts, ka netiksi pie kāda ziluma, nobrāzuma, ko, kā informē Paula, kopiena dēvē par "piedzīvojumu tetovējumiem".
Organizatori uzsver, ka līdz šim nevienā no notikušajiem turnīriem dalībnieki nav guvuši smagas traumas. Matrači nodrošina, ka cīkstoņi nokrīt uz mīkstas virsmas. Uz vietas ir nodrošināta arī pirmās palīdzības aptieciņa.
Savukārt, kā vienu no humoristiskākajiem atgadījumiem organizatori min gadījumu, kad vienam no dalībniekiem cīņas laikā saplīsa bikses. Liek aizdomāties, ka ir nedaudz jāpiedomā pie apģērba izvēles.
Cīņa nesākas uzreiz – dalībnieki pirms tam iepazīstas, iesildās un veic speciālus vingrinājumus, kas palīdz pierast pie savstarpēja kontakta.
Ja, lasot šo, nodomāji: "Es neesmu pietiekami labā fiziskajā formā, lai ko tādu izmēģinātu," turnīru rīkotāji uzsver, ka tam nav lielas nozīmes.
Paula saka: "Ziņa, ko es gribētu nodot ir, lai cilvēki uzdrīkstas pamēģināt un piedzīvot sevi arī šādā vidē, jo, man liekas, cilvēkam tā ir iespēja atklāt, cik daudz spējīgāks viņš patiesībā var būt."
Kopiena ir ļoti atbalstoša – tevi palīdzēs uzcelt uz baļķa, ja nepietiks spēka tajā ieķerties paša spēkiem. Neviens netiek diskriminēts. Paula min, ka uz vienu turnīru pat ieradās dalībnieks ar kustību traucējiem un veiksmīgi pacīnījās.
Lai gan šis sporta veids ir piesaistījis cilvēkus, kuri iepriekš nodarbojušies ar karatē, kapoeiru, džudo vai klinšu kāpšanu, organizatori uzsver, ka katram cīnītājam izveidojas savs unikālais stils. Tāpēc arī bez jebkādas iepriekšējas pieredzes var droši piedalīties un pat izcīnīt uzvaras.
Sporta veidam ir savas priekšrocības
Paula skaidro, ka aiz "Bar Fight" stāv "play-fight" (rotaļcīņas) metodoloģija, ko izmanto neformālajā izglītībā un personīgās izaugsmes treniņos.
Pat kā novērotāja, es notvēru, ka tā nav agresīva cīņa, bet gan jautra, rotaļīga.
Dalībnieki atzīst, ka iekšējais satraukums par to, ko padomās citi, pazūd brīdī, kad sākas cīņa. Turklāt izrādās, ka tā palīdz regulēt nervu sistēmu.
Paula norāda, ka cīņas laikā aktivizējas izdzīvošanas mehānisms – "cīnīties vai bēgt/sastingt" (fight-or-flight), bet, nokāpjot no baļķa, notiek pārslēgšanās: dalībnieki apskaujas, samīļojas, apsēžas un atslābst.
"Tas, ka mēs tā ļoti elastīgi, dinamiski maināmies caur šiem stāvokļiem, tas ilgtermiņā palīdz arī pēc tam dzīvē vairāk regulēt nervu sistēmu," atzīmē "Bar Fight" pasākumu organizatore.
Viņa arī piebilst, ka saskata šī sporta veida potenciālu kā saliedēšanās aktivitāti un personīgās izaugsmes rīku: "Pieļauju, ka nākotnē to varētu izmantot arī piedzīvojumu terapijā."
Kritika
Šī sporta veida atbalstītāju noteikti ir daudz vairāk nekā to, kuri saskata aktivitātē kaut ko savādu, bet mēs visi esam pakļauti kritikai.
Paula atminās, ka uz pasākumiem nevienu reizi nav atnācis kāds, kurš skarbi izrunātos par redzēto, savukārt tiešsaistē Reinis dalās, ka brīžiem pavīd "troļļu" un "heiteru" komentāri par to, ka tas ir tāds "geju pasākums". Bet organizatori par tādiem komentāriem nesatraucās, norādot, ka no tiem jau diemžēl tiešsaistē neizbēgsi.
Nākotnes vīzija
Organizātori ir izlēmuši, ka vēlās, lai tas pēc būtības paliktu publisks bez maksas pieejams pasākums, lai cilvēki varu sanākt kopā un lieliski pavadīt laiku, nepretendējot uz to, ka šis sporta veids varētu iekļūt, piemēram, olimpiskajās spēlēs.
Abi pasākumu rīkotāji saskata iespēju, ka vasarā cīņas varētu notikt virs kādas ūdenstilpnes. Tāpat viņi uzskata, ka šī būtu laba aktivitāte, ko piedāvāt pamēģināt kādā publiskā vietā. Savukārt jau šī gada jūnijā Vatsons plāno speciāli ierasties Latvijā, lai pacīnītos ar Reini un Paulu.