Ar Olimpisko dienu visā Latvijā noslēdzies Olimpiskais mēnesis
Piektdien, 24. aprīlī, ar Olimpisko dienu visā Latvijā noslēgusies Olimpiskā mēneša piektā sezona, kas no 24. marta līdz 24. aprīlim pulcēja iespaidīgu dalībnieku skaitu - kopumā pasākumā piedalījās 154 377 cilvēki no 41 pašvaldības.
Šogad Olimpiskajā mēnesī iesaistījās 315 pirmsskolas izglītības iestādes, 315 vispārizglītojošās skolas, kā arī 17 citas iestādes, tostarp sociālie centri, pansionāti un pašvaldību iestādes. Mēneša laikā dalībnieki aktīvi kustējās, apguva īpaši izstrādātus vingrojumu kompleksus un krāja soļus izaicinājumā “Katrs solis ir vērtība #sportiņā!”.
Olimpiskās dienas centrālais notikums bija Olimpiskā stunda tiešraidē no Madlienas vidusskolas, kura kļuva par soļu izaicinājuma čempioniem skolu vidū Vidzemes reģionā Olimpiskā mēneša ietvaros. Programmas laikā dalībnieki visā Latvijā piedalījās kopīgā iesildīšanās aktivitātē, viktorīnās un iedvesmojošās sarunās par sporta nozīmi ikdienā.
Madlienas vidusskola skolas direktora pienākumu izpildītāja un sporta skolotāja ar divdesmit gadu stāžu Rita Pučekaite uzsver: "Šo uzvaru mums nodrošināja bērnu vecāki, kas aktīvi iesaistījās dažādās sporta aktivitātēs un šajā reizē arī soļoja. Ogres novads aktīvi iesaistās Olimpiskajā mēnesī, un mums ir spēcīgas tradīcijas - kustēšanās ir mūsu dzīvesveids."
Savukārt Olimpiskais medaļnieks Roberts Krūzbergs atzina: "Prieks redzēt tik daudz bērnu kopīgā vingrojumā. Šādas aktivitātes un soļu izaicinājumi patiešām veicina vēlmi kustēties un palīdz izrauties no ikdienas rutīnas. Arī man ikdienas mērķis ir noiet 10 000 soļu - ir dienas, kad tas izdodas, un ir dienas, kad ne, bet, sākoties sezonai, kustība dabiski kļūst par ikdienas ritma daļu. Novēlu ikvienam būt aktīvam un iesaistīties kopīgos pasākumos."
Arī digitālā satura veidotāja Paula Dundere uzsvēra kustības nozīmi ikdienā: "Šodien jūtos superīgi - ļoti olimpiski un sportiski! Pateicoties soļu izaicinājumam, Olimpiskā mēneša laikā noteikti staigāju daudz vairāk nekā līdz šim šogad. Centos mazāk izmantot automašīnu un sabiedrisko transportu, vairāk pārvietoties kājām, un tas būtiski uzlaboja arī manu pašsajūtu. Man ļoti patīk dejot, ikdienā apmeklēju arī pilates nodarbības, bet saulainās dienās labprāt dodos skrituļot. Jauniešiem novēlu izbaudīt dzīvi, noformulēt savus mērķus un ticēt, ka tie var piepildīties - kustība tam noteikti palīdz!"
Plkst. 11.00 visā Latvijā norisinājās kopīgais Olimpiskās dienas vingrojums, vienojot skolēnus, pedagogus, darba kolektīvus un ģimenes kustībā. Olimpiskajam vingrojumam šodien pievienojās arī Moller auto un BT1, izstādes "Auto 2026" ietvaros kopā ar fizioterapeiti Elīnu Lūkinu un pasākuma vadītāju Roberto Meloni aicinot apmeklētājus kopīgi izkustēties.
Olimpiskais mēnesis Latvijā tiek organizēts ar mērķi veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iedvesmot bērnus, jauniešus un sabiedrību kopumā, kā arī stiprināt olimpiskās vērtības - draudzību, cieņu un izcilību.
Olimpiskā diena ir daļa no Starptautiskās Olimpiskās komitejas iniciatīvas, kas kopš 1987. gada vieno valstis visā pasaulē, atzīmējot Olimpiskās kustības dzimšanas dienu un popularizējot aktīvu dzīvesveidu. Latvijā šī tradīcija tiek turpināta kopš 1992. gada, pulcējot tūkstošiem dalībnieku visā valstī.
Latvijas Olimpiskā komiteja aicina ikvienu iesaistīties, kustēties un svinēt sportu, jo katrs solis ir vērtība. Projektu īsteno LOK sadarbībā ar Olimpisko solidaritāti un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Projekta partneri Moller Auto un Sportland.