Irānas futbolisti būs laipni gaidīti Pasaules kausa izcīņā; Itālijas pārstāvji jūtas aizvainoti par runām
Irānas futbolisti būs laipni gaidīti šī gada Pasaules kausa (PK) izcīņā, ceturtdien paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, distancējoties no priekšlikuma, ka viņu vietu turnīrā varētu ieņemt Itālija.
Rubio sarunā ar medijiem Ovālajā kabinetā noliedza, ka Vašingtona būtu lūgusi Irānas komandu neierasties uz PK izcīņu, taču brīdināja, ka ASV vēl var aizliegt iebraukšanu Irānas delegācijas locekļiem, kurus tā uzskata par saistītiem ar Irānas Revolucionāro gvardi, ko ASV un vairākas citas valstis uzskata par teroristisku organizāciju.
"Neviens no ASV viņiem nav teicis, ka viņi nevar ierasties," par Irānas izlases dalību PK izcīņā sacīja Rubio. "Problēma ar Irānu būtu nevis sportisti, bet gan daži citi cilvēki, kurus viņi gribētu ņemt līdzi un no kuriem daži ir saistīti ar Irānas Revolucionāro gvardi. Iespējams, mēs nevarēsim viņus ielaist, bet ne pašus sportistus."
Savukārt par ASV prezidenta Donalda Trampa itāļu izcelsmes īpašā sūtņa globālo partnerību jautājumos Paolo Dzampolli ierosinājumu Irānas izlasi Pasaules kausa izcīņā aizstāt ar Itālijas valstsvienību Rubio izteicās skeptiski un sacīja, ka šis priekšlikums neatspoguļo ASV valdības nostāju.
Ceturtdien Itālijas valdība un sporta amatpersonas šo priekšlikumu noraidīja. "Es nezinu, no kurienes tas nāk, izņemot spekulācijas, ka Irāna varētu nolemt neierasties, un Itālija aizpildītu viņu vietu," sacīja Rubio. "Bet arī tas ir tikai tādā gadījumā, ja viņi paši tā lemtu."
Itālijas sporta ministrs Andrea Abodi ceturtdien sacīja, ka Itālijas izlases nonākšana Pasaules kausā nav iespējama, turklāt vieta finālturnīrā ir jāizcīna laukumā. Šim viedoklim pievienojās arī Itālijas Olimpiskās komitejas prezidents Lučāno Buonfiljo. "Es jūtos aizvainots," sacīja Buonfiljo. "Vieta Pasaules kausa finālturnīrā ir jānopelna pašiem."
Irānas vēstniecība Romā norādīja, ka šāds ierosinājums liecina par ASV "morālo bankrotu" un ka Itālijai nav vajadzīgas "politiskas privilēģijas", lai demonstrētu savu futbola varenību.
Itālija par pasaules čempioni kļuvusi četras reizes, bet trešo reizi pēc kārtas tā neiekļuva turnīrā pēc zaudējuma pēcspēles sitienu sērijā kvalifikācijas izšķirošajā mačā Bosnijai un Hercegovinai. PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, bet Irānas izlasei visas trīs apakšgrupas spēles paredzētas ASV. Neskatoties uz saspīlēto situāciju, Irānas valdība trešdien pavēstīja, ka izlase gatavojas "lepnai un veiksmīgai dalībai" PK izcīņas spēlēs ASV.
Kopš ASV un Izraēla 28. februārī uzsāka karadarbību pret Irānu, nav bijusi īsta skaidrība, vai izlase spēlēs PK finālturnīrā. Irānas puse bija lūgusi Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA) pārcelt tās mačus uz Meksiku, taču FIFA šo priekšlikumu noraidīja.
Irānas izlasei apakšgrupas spēlēs ar Jaunzēlandi un Beļģiju paredzētas Losandželosā, bet ar Ēģiptes valstsvienību - Sietlā.
Marta beigās FIFA prezidents Džanni Infantīno apmeklēja divas Irānas izlases pārbaudes spēles Turcijā, pēc kā paziņoja, ka tā "noteikti" startēs PK, neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu.
Infantīno pirms trim nedēļām apsolīja Irānas izlasei, ka palīdzēs atrast treniņnometni ārpus valsts robežām, lai komanda varētu sagatavoties PK. Tā varētu notikt arī Turcijā, kur Irāna pagājušajā mēnesī Antaljā aizvadīja pārbaudes spēles pret Nigēriju un Kostariku.
FIFA trešdien vēl neapstiprināja informāciju par iespējamo nometnes organizēšanu.
2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.