Ostapenko Štutgartes "WTA 500" turnīrā piedzīvo zaudējumu dubultspēļu finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar ķīnieti Šuai Džanu svētdien piedzīvoja zaudējumu Štutgartes "WTA 500" turnīra dubultspēļu sacensību finālā.
Ostapenko un Džana, kuras izsētas ar pirmo numuru, finālā ar 1-6, 1-6 piekāpās ar ceturto numuru izsētajām amerikānietei Nikolai Meliharai-Martinesai un krievietei Ludmilai Samsonovai.
Fināla sasniegšana Ostapenko deva 325 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Ostapenko un Džana pirmās kārtas mačā ar 7-5, 6-1 pārspēja francūzieti Eliksanu Lešemiju un beļģieti Laru Zaldeni, bet ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja Vācijas tenisisti Lauru Zīgemundu un krievieti Veru Zvonarevu.
Pusfinālā Latvijas un Ķīnas duets ar 6-3, 7-5 pārspēja norvēģieti Ulriki Eikeri un amerikānieti Kvinu Glīsoni.
Ostapenko, kura pērn Štutgartē uzvarēja vienspēļu sacensībās, trešdien zaudēja pirmajā kārtā, tādējādi piedzīvos kritumu rangā.
Turnīrs Štutgartē norisinās māla seguma kortos.