Bogdans Hodass priecīgs pēc uzvaras pār Dāniju un savu veikumu: "Forši, ka beidzot pirmie vārti!". VIDEO
Latvijas vīriešu hokeja izlase pārbaudes spēlēs Somijā izcīnīja divas smagas uzvaras, pēc otrā panākuma secināja Latvijas valstsvienības aizsargs Bogdans Hodass.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas hokejisti, aizvadot otro pārbaudes maču divās dienās, ceturtdien pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 apspēlēja Dāniju. Dienu iepriekš Latvija ar 2:1 pagarinājumā uzvarēja Somiju.
"Runājot par abām spēlēm, šīs bija divas smagas uzvaras. Nebija vieglas spēles, bet labi parādījām raksturu. Galvenais, ka uzvarējām divas spēles un ar labām emocijām brauksim atpakaļ uz mājām," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) teica Hodass.
Aizsargs atzina, ka pret Dāniju bija citādāks mačs nekā pret Somiju. "Somi vairāk vilka to ripu, bet dāņi spēlēja līdzīgi kā mēs, vairāk uz priekšu. Manuprāt, šodien taktiskajā ziņā bija daudz labāk, bet vienmēr var labāk, var piestrādāt vairāk pie detaļām," piebilda Hodass, kurš uzvarā pār Dāniju guva savus pirmos vārtus Latvijas valstsvienības rindās.
Viņš arī pauda gandarījumu par pirmajiem vārtiem izlasē. "Negaidīju, ka viņš [Patriks Zabusovs - red.] iedos piespēli, bet laba piespēle bija, pieņēmu un tad vienkārši metu pa vārtiem. Forši, ka beidzot pirmie vārti Latvijas izlasē."
Uzsākot gatavošanos pasaules čempionātam, Latvijas izlase aprīļa sākumā savā laukumā aizvadīja divus mačus ar Austrijas valstsvienību, pirmajā spēlē zaudējot ar 3:4, bet otrajā duelī gūstot panākumu ar 1:0.
Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.