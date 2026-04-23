Latvijas biatloniste Estere Volfa biatlona sacensībās 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu sievietēm 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Šodien 21:52
Estere Volfa saņem IBU sezonas pārsteiguma balvu: "Pārsteidza ne tikai sevi, bet arī fanus!"
Latvijas biatloniste Estere Volfa saņēmusi Starptautiskās Biatlona federācijas (IBU) aizvadītās sezonas pārsteiguma balvu, sociālajos tīklos pavēstīja IBU.
Volfa bija viena no četrām kandidātiem uz atzinību par sezonas lielāko pārsteigumu, un balvas ieguvējs tika noskaidrots līdzjutēju balsojumā.
Latvijas biatloniste šosezon kļuva par pasaules junioru čempioni sprintā un stafetē, kā arī izcīnīja sudraba godalgu masu startā. Eiropas junioru čempionātā viņa izcīnīja zelta godalgu masu startā.
Pasaules kausā Volfa sezonas ievadā divas reizes iekļuva labāko trīsdesmitniekā, bet sezonas izskaņā izcīnīja devīto vietu sprintā un ieņēma 13. pozīciju iedzīšanā.
Volfa startēja arī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kurās ierindojās 11. pozīcijā iedzīšanā un finišēja 16. vietā sprintā.