Aplēsts, uz kādu maksimālo jaunā līguma summu var pretendēt Kristaps Porziņģis
Kamēr Kristapam Porziņģim aiz muguras ne tā sekmīgākā sezona Nacionālajā basketbola asociācijā, jau šobrīd var spekulēt par viņa iespējamo nākamā līguma potenciālo atalgojumu.
Kristaps Porziņģis 2025./2026. gada sezonā aizvadīja vismazāk spēļu savā karjerā - tikai 32 regulārajā turnīrā. Tas bija saistīts gan ar dažādiem nelieliem savainojumiem, gan slimību. Pirms šīs sezonas Porziņģis atklāja, ka viņam 2024./2025. gada sezonā Bostonas "Celtics" rindās diagnosticēja posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā.
Sezonas laikā latvieti no Atlantas "Hawks" aizmainīja uz Goldensteitas "Warriors", kur, strādājot kopā ar Riku Selebrīni, Porziņģim izdevās uzlabot savu pieejamību un arī produktivitāti. Pārspēlē par tikšanu izslēgšanas spēlēs pret "Clippers" Porziņģis izcēlās ar 20 punktiem un ceturtajā ceturtdaļā uzsāka atspēlēšanos. Tajā spēlē viņš arī iedzīvojās potītes traumā, kas liedza spēlēt ar visiem spēkiem izšķirošajā cīņā par tikšanu "play-off" pret "Suns".
Šajā vasarā noslēdzas ar Bostonas "Celtics" divu gadu noslēgtais līgums par 30 miljoniem dolāru sezonā. Tas nozīmē, ka latvietis kļūs par brīvo aģentu. Iepriekš Ziemeļamerikas apskatnieki vēstīja, ka visdrīzāk Porziņģis varētu karjeru turpināt Sanfrancisko. "Warriors" ir iespēja līdz šī gada 30. jūnijam pagarināt līgumu ar latvieti, citādāk viņš kļūs pieejams arī citām komandām. Gadījumā, ja Goldensteita piedāvātu Porziņģim turpināt sadarbību, tad maksimālais līgums ir trīs gadi par 116,2 miljoniem dolāru, respektīvi, 38,73 miljoniem dolāru vidēji sezonā. Apskatnieki gan vēstīja, ka Kristaps varētu palikt klubā par finansiāli elastīgu līgumu - tas ir, ar mazāku atalgojumu par maksimāli iespējamo un par līdz šim pelnīto.
Pats Porziņģis pagaidām izvairīgi komentējis savu palikšanu Goldensteitā, vēlreiz atkārtojot teikto pēc sezonas beigām. "Tas ir labs jautājums," teica Kristaps medijam "The California Post". "Man tiešām paticis šeit pavadītais laiks. Nevaru neko sliktu teikt par organizāciju, komandas biedriem un pašu komandu. Kā jau esmu teicis iepriekš, šī nebija man personīgi laba sezona. Ja man būtu bijusi laba sezona, tad arī skaidrāk zinātu, ko vēlos darīt. Tā kā šī bijusi sezona ar kāpumiem un kritumiem, tad speršu soli atpakaļ, apdomāšu visu situāciju un izlemšu, kas ir man labākais virziens." Iepriekš Kristaps nav noliedzis, ka kādreiz arī labprāt atgrieztos spēlēt Eiropā.
Jāmin, ka arī "Warriors" kabinetos darba būs daudz. Pēc šīs sezonas līgums beidzies galvenajam trenerim Stīvam Keram, kurš vienībā strādājis kopš 2014. gada un izcīnījis četrus NBA titulus. Zaudējuma izskaņā pret "Suns" viņš Stefenam Karijam un Dreimondam Grīnam pateicās par pavadīto laiku, sakot, ka nezinot, kas notiks tālāk. Preses konferencē treneris izteicās, ka šim amatam ir derīguma termiņš.
"I don't know what's gonna happen next, but I love you guys to death." 💛
Ar vairākiem basketbolistiem vasaras laikā var pagarināt esošos līgumus. Viens no tiem ir līderis Stefens Karijs. Viņš var pretendēt uz divu gadu līgumu par 136,7 miljoniem dolāru. Dreimonds Grīns, kuram nākamā sezona esošajā līgumā ir spēlētāja izvēle, arī var pretendēt uz jaunu vienošanos - diviem gadiem un 75,4 miljoniem dolāru. Līdz 1. oktobrim vienība var pagarināt līgumu ar Mozesu Mūdiju, kurš var pretendēt uz trīs gadu 67,1 miljonu vērtībā ilgu līgumu.
Baumots, ka Goldensteita varētu vasarā lūkoties pēc kādas zvaigznes piesaistes. Losandželosā līgums ar "Lakers" būs beidzies 41 gadu vecajam Lebronam Džeimsam, bet izmeklēšana notiek par Kavai Lenarda vienošanos citā Kalifornijas pilsētas klubā "Clippers". Iespējams, dienas skaitītas ir Jannim Adetokunbo Milvoki "Bucks" rindās. Potenciālās aizmainīšanas gadījumā kā viena no kandidātēm tiek minēta tieši "Warriors".
2026. gada NBA draftā tai ir divas iespējamās izvēles. ESPN norāda, ka starpsezonā klubam jāpiesaista jaunība un atlētiskums, kā arī kvalitatīvs rezerves aizsargs aiz Stefena Karija muguras. Savukārt apjomīga maiņas darījuma sakarā "Warriors" var maksimāli piedāvāt trīs drafta pirmās kārtas izvēles - 2028., 2030. un 2032. gada.