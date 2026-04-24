Mežinskis izcīna 7. vietu Eiropas čempionātā svarcelšanā
Latvijas svarcēlājs Armands Mežinskis piektdien Gruzijā notiekošajā Eiropas čempionātā svarcelšanā izcīnīja 7. vietu svara kategorijā līdz 94 kilogramiem.
Mežinskis, kurš startēja A grupā, raušanā ar otro piegājienu pacēla 154 kilogramus un turpinājumā pacēla ar 158 kilogramus smagu stieni, kas deva septīto vietu. Septītais latvietis bija arī grūšanā, kur pa spēkam bija 193 kilogrami, bet pēc tam neizdevās pacelt 197 un 200 kilogramus. Summā 351 kilograms deva septīto vietu. Abās grupās kopā startēja 20 sportisti.
Zelta medaļu ar summā paceltiem 386 kilogramiem (176+210) izcīnīja Bulgārijas pārstāvis Karloss Nasars, otro vietu ar 381 kilogramu (175+206) guva armēnis Ara Aghanjans, bet trešais ar 370 kilogramiem (163+207) bija francūzis Romēns Imadušēns.
Iepriekš šajās meistarsacīkstēs Artūrs Vasiļonoks bija desmitais svara kategorijā līdz 88 kilogramiem. Eiropas čempionāts Gruzijā norisināsies līdz nedēļas beigām.