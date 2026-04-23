Latvijas Basketbola savienība ar jaunu kampaņu aicina ievērot tīru basketbola vidi Jaunatnes līgas spēlēs
Latvijas Basketbola savienība informē, ka ir uzsākusi jaunu informatīvu kampaņu "Neesi traips", aicinot līdzjutējus un vecākus saglabāt cieņpilnu uzvedību Jaunatnes līgas spēlēs un kopīgi rūpēties par tīru basketbola vidi.
Bērnu un jauniešu sports ir vide, kurā aug personības, taču arvien biežāk to piepilda pārspīlētas emocijas un robežas starp sportisko azartu un neveselīgu agresivitāti kļūst arvien izplūdušākas. Pārmērīgs spiediens un emociju uzliesmojumi no vecāku un treneru puses kļūst par ikdienas realitāti, kas ietekmē ne tikai spēles gaitu, bet arī bērnu pašapziņu, drošības sajūtu un vēlmi turpināt būt aktīviem.
24. aprīlī Rīgā un Valmierā ar U12 un U15 vecuma grupu komandu cīņām sāksies Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgā finālturnīru mēnesis, kura laikā emocijas sasniegs kulmināciju. Lai atgādinātu, ka godīga un tīra spēle nav tikai stāsts par noteikumiem, bet arī par nepieciešamību kontrolēt agresiju tribīnēs, Latvijas Basketbola savienība ar jaunu informatīvo kampaņu “Neesi traips! ” aicina līdzjutējus un vecākus saglabāt cieņpilnu uzvedību un kopīgi rūpēties par “tīru” basketbola vidi.
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss: “Basketbola noteikumi orientēti uz pretinieku pārspēšanu bumbas pārvaldīšanas tehnikā, taktiskajā gudrībā un metienu precizitātē, nevis kailā fiziskā spēkā un agresivitātē. Protams, basketbols nav iedomājams bez sportiskā azarta un emocijām, bet spēlē uzvar tas, kurš spēj tās kontrolēt. To mācām jaunajiem basketbolistiem, to atgādinām visiem basketbolā iesaistītajiem – arī līdzjutējiem. Mūsu “6. spēlētājs” prot palīdzēt savai komandai uzvarēt, nepārkāpjot basketbola noteikumu burtu un garu!”
Latvijas Basketbola savienības informatīvās kampaņas “Neesi traips!” video sižets balstīts reālās situācijās, kas piedzīvotas bērnu un jauniešu spēlēs. Mērķis ir parādīt šauro līniju starp basketbolā nepieciešamo un pārspīlētu agresiju un kā tas var ietekmēt bērnu – spēlētāju un tiesnešu - labsajūtu. Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līga ir mācību vide, kurā būtiska ir cieņa, drošība un attīstība.
Pārspīlētas agresijas sekas var būt ne tikai izraidīšana no zāles un liegums apmeklēt savu bērnu spēles klātienē – tā var atstāt arī ilgstošu negatīvu iespaidu uz reputāciju. Vērts atcerēties, ka dzīvojam pasaulē, kur mūs gandrīz no katra stūra uzlūko kameras.