Baisa avārijā 24 stundu sacīkstēs Nirburgringas trasē - saduroties septiņiem auto, bojā gājis somu pilots. FOTO
Vācijas autosporta Nirburgringas trasē notikusi smaga avārija - 24 stundu kvalifikācijas sacensībās sadūrušies septiņi auto, un sadursmes rezultātā bojā gājis 66 gadus vecais Somijas pilots Juha Mietinens.
Traģēdija notika sacīkstes trešajā aplī izejā “Klostertal” līkumā, kur masveida sadursmē cieta septiņi spēkrati. 66 gadus vecais Mietinens, kurš pilotēja “BMW 325i” automašīnu ar 121. numuru, pēc avārijas tika izcelts no automašīnas un vēlāk, pēc neveiksmīgiem atdzīvināšanas mēģinājumiem, slimnīcā gāja bojā.
Avārijā cieta arī seši citi piloti, kas tika nogādāti slimnīcā - sacensību pārstāvji norāda, ka viņiem dzīvības briesmas nedraud. Jāpiemin, ka pasākumā bija paredzēts piedalīties arī četrkārtējam F1 pasaules čempionam Maksam Verstapenam.
“Esmu šokēts par notikušo,” sociālajā tīklā “Instagram” pauda Verstapens, kurš incidenta brīdī nestartēja. “Autosports ir kaut kas, ko mēs visi mīlam, bet šādos brīžos tas atgādina, cik šis sporta veids var būt bīstams. Izsaku visdziļāko līdzjūtību Juhas ģimenei un tuviniekiem.”
Saskaņā ar organizatoru paziņojumu, pēc avārijas sacensības tika nekavējoties apturētas: “Pēc sadursmes starp vairākiem transportlīdzekļiem sacensības nekavējoties tika apturētas, lai varētu veikt plašus glābšanas darbus. [...] Visu Nirburgringas 24 stundu sacensību dalībnieku domas ir kopā ar Juhas Mietinena ģimeni.”
Negadījumā iesaistītās mašīnas:
#27 Wahl / Rönnefarth / Dumarey / Böckmann (Aston Martin Vantage AMR GT3)
#111 Becker / Spölgen (BMW 325i (E90))
#121 Miettinen / Berghult (BMW 325i (E90))
#410 Croci / Larbi / Ackermann / Le Bihan (Porsche Cayman GTS)
#448 Klinkmüller / Beckwermert (Porsche Cayman CM12)
#503 Tamm / Egger / Hökfelt (Toyota Supra)
#992 Griesemann / Griesemann / Adorf / Holzer (Porsche 911 GT3)