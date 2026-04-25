"Lightning" un "Canadiens" mačā atkal nepieciešams pagarinājums; Girgensons izvicina dūres
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas trešajā mačā kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu.
"Lightning" izbraukumā ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Monreālas "Canadiens", kas sērijā līdz četrām uzvarām panākusi 2-1.
Girgensons spēlēja 13 minūtes un 18 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus, pielietoja četrus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu, zaudēja vienu ripu, zaudēja vienīgajā iemetienā un nopelnīja divu minūšu noraidījumu. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Mača piektajā minūtē monrēaliešus vadībā izvirzīja Aleksandrs Teksjē ar metienu pretī vārtiem, bet pāris minūtes vēlāk Breidens Points arī ar tuvu metienu realizēja vairākumu un izlīdzināja rezultātu. Otrā perioda piektajā minūtē Brendons Heigels viduszonā pārtvēra ripu un pats arī to ātri ieraidīja vārtos, taču vadību viesi nenosargāja, jo trešdaļas 13. minūtē Kērbi Dahs ar zibenīgu metienu panāca 2:2.
Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Girgensons ar Filipu Dano izvicināja dūres, latvietim pretinieku noguldot uz ledus.
Pamatlaikā uzvarētājs netika noskaidrots, bet pagarinājumā tā trešajā minūtē Leins Hatsons izmantoja situāciju, kurā "Lightning" hokejisti aizsedza vārtsarga Andreja Vasiļjeva skatu, un raidīja ripu mērķī.
Arī sērijas nākamā spēle notiks Monreālā, bet pēc tam hokejisti atgriezīsies Tampā.
"Lightning", pārvarot pirmo kārtu, nākamajā var spēkoties ar Girgensona iepriekš pārstāvēto Bufalo "Sabres" vai Bostonas "Bruins".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmotonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.