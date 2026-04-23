Latvijas U-18 hokejisti pasaules čempionātu sāk ar mācību no saniknotās čempiones Kanādas
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase ceturtdien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra pirmajā spēlē piedzīvoja neveiksmi. A grupas spēlē Latvijas hokejisti ar 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) piekāpās Kanādai, kura pirmajā kārtā bija negaidīti zaudējusi mājiniecei Slovākijai.
Mača pirmajā minūtē, izmantojot Latvijas kļūdu savā aizsardzības zonā, kanādiešus vadībā izvirzīja Tomass Vanderbergs, un pirmās trešdaļas turpinājumā Kanādas pārsvaru dubultoja Tainens Lorenss.
Otrā perioda ievadā Latvijas vārtos vēl ripu raidīja Adams Valentini. Trešajā trešdaļā kanādiešu vairākumu realizēja Dima Žilkins, nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Latvijas vārtsargu pārspēja Kohins Eškavkogans, bet pēdējā minūtē 6:0 panāca Zeks Olsens.
Turpinājumā piektdien Latvija tiksies ar Somiju, svētdien paredzēta spēle ar Norvēģiju, bet pirmdien pretiniekos būs Slovākija.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Latvijas hokejisti A grupā cīnīsies ar Kanādu, Slovākiju, Somiju un Norvēģiju, kamēr B grupā spēkus mēros ASV, Čehija, Vācija, Zviedrija un Dānija. Abu grupu četras labākās vienības iekļūs ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas cīnīsies par palikšanu elites divīzijā.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā. Jāpiebilst, ka Kanāda ir iepriekšējo divu čempionātu uzvarētāja, bet pēdējos piecos gados triumfējusi trīs reizes.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).