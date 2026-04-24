Ilggadējais BK "Ogre" līderis Kristaps Dārgais beidz basketbolista karjeru
Kristaps Dārgais ilgus gadus bijis arī viens no Latvijas labākajiem dankeriem.
Par profesionālā sportista karjeras beigām paziņojis Latvijas basketbola kluba "Ogre" kapteinis Kristaps Dārgais

35 gadus vecais basketbolists karjeras lielāko daļu pavadīja "Ogres" rindās, to pārstāvot pēdējās deviņas sezonas, kā arī karjeras sākumā.

Dārgais spēlējis arī "Latvijas Universitāte" (LU), "Valmiera" un "Barons" klubos.

Kā podkāstā "LV basketbols" atklāja Dārgais, viņš profesionālajā līmenī savu pēdējo spēli jau ir aizvadījis, tomēr kaut kur vēl uzspēlēs citā statusā. Vienošanās ar klubu, ka šī būs pēdējā sezona, bija jau iepriekš.

Šosezon Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) ogrēniešu kapteinis piedalījās visos 26 mačos un vidēji spēlē guva 8,1 punktu, izcīnīja 10,1 atlēkušo bumbu zem groziem un atdeva 3,9 rezultatīvas piespēles, bet "Optibet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) vidēji mačā tika pie 15 punktiem, 9,7 atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm.

LIBL turnīrā "Ogre" pirmo reizi neiekļuva izslēgšanas spēlēs, paliekot devītajā vietā, bet LBL ceturtdaļfinālā sērijā ar 0-3 zaudēja "Ventspils" komandai.

