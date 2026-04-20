Pirms 30 gadiem Latvija izcīnīja vietu pasaules hokeja elitē: Irbe kā mūris, Znaroks kā buldozers iedzen vajadzīgos vārtus pret Šveici
Šodien, 20. aprīlī aprit tieši 30 gadi, kopš Latvijas hokeja izlase izcīnīja tiesības piederēt pasaules hokeja elitei. Šajā datumā 1996. gadā Nīderlandes pilsētā Eindhovenā Latvija triumfēja pasaules čempionāta B grupas turnīrā, izšķirošajā spēlē “izkapājot” vajadzīgo neizšķirtu pret galveno sāncensi Šveici. Pateicoties “mūrim” Artūram Irbem vārtos, līdera Oļega Znaroka gūtajiem vārtiem un pašaizliedzīgai visas komandas spēlei, Latvija izcīnīja tiesības nākamajā gadā debitēt pasaules čempionāta augstākajā divīzijā.
Pirms Otrā pasaules kara Latvija vairākkārt bija piedalījusies pasaules čempionātos, bet padomju okupācijas laikā vairāki Latvijas spēlētāji PSRS izlases sastāvā izcīnīja medaļas, bet pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvija atkal varēja spēlēt pasaules čempionātos. Tikai būtiska nianse, tā kā par PSRS mantinieci uzskatīja Krieviju, visām pārējām bijušajām padomju republikām cīņa bija jāsāk no pašas apakšas.
Latvijas ceļš uz eliti sākās 1992. gada 7. novembrī ar kvalifikācijas turnīru par iekļūšanu C grupā. Mūsu hokeja leģenda Helmuts Balderis 40 gadu vecumā devās laukumā un palīdzēja Latvijai pieveikt gan Lietuvu, gan Igauniju. Savukārt Baldera kā izlases galvenā trenera vadībā Latvija 1993. gadā Slovēnijas pilsētā Bledā triumfēja C grupā, pusfinālā sarūgtinot mājiniekus slovēņus (5:1), bet finālā sīvā cīņā pārspējot Ukrainu (2:0).
Diemžēl ceļš uz eliti iestrēga B grupā. 1994. gadā Kopenhāgenā Balderim neizdevās aizvest izlasi uz A grupu — izšķirošajā spēlē, kurā mūsējiem pietika ar neizšķirtu, Latvija atzina Šveices pārākumu (1:2), 1995. gadā Bratislavā Ēvalda Grabovska trenētā Latvijas izlase piekāpās Slovākijai (3:4), un tikai ar trešo piegājienu Leonīda Beresņeva vadībā 1996. gadā Eindhovenā izdevās izcīnīt kāroto ceļazīmi uz eliti.
Turpmāk Latvijas izlase, kaut ar mainīgām sekmēm, visus šos gadus ir spēlējusi starp vislabākajām izlasēm. Savu zvaigžņu brīdi Latvija piedzīvoja 2023. gadā Tamperē, izcīnot vēsturiskās bronzas medaļas, pateicoties uzvarai pār vareno ASV — to pašu, kas 2025. gadā kļūs par pasaules čempioni, bet 2026. gadā par olimpisko čempioni.
FOTO: izcilākā diena Latvijas hokeja vēsturē — izcīnītas bronzas medaļas pasaules čempionātā, 2023. gada 28. maijs
Spēlē par bronzas medaļām Latvija papildlaikā pieveic vareno ASV, 2023. gada 28. maijs
Latvijas izlases panākums pirms trim gadiem izraisīja sen nepieredzētu līksmību visā valstī, un hokejistus Rīgā sagaidīja ļaužu jūra.
Fani sagaida hokejistus pie Brīvības pieminekļa.
Jāpiebilst, ka 1996. gada B grupas turnīrā Latvija spēlēja šādā sastāvā: vārtsargi Artūrs Irbe, Juris Klodāns, Andrejs Zinkovs, aizsardzībā Sergejs Čudinovs, Konstantīns Grigorjevs, Rodrigo Laviņš, Andrejs Maticins, Normunds Sējējs, Aleksandrs Šiškovičs, Kārlis Skrastiņš, uzbrukumā Aleksandrs Beļavskis, Sergejs Boldaveško, Aleksandrs Čunčukovs, Vjačeslavs Fanduļs, Andrejs Ignatovičs, Aleksandrs Kerčs, Aleksandrs Macijevskis, Aleksandrs Ņiživijs, Igors Pavlovs, Aleksandrs Semjonovs, Leonīds Tambijevs, Harijs Vītoliņš un Oļegs Znaroks. Galvenais treneris Leonīds Beresņevs, viņam palīdzēja Māris Baldonieks un Jurijs Agureikins.
Diemžēl šī vēsturiskā sastāva dalībnieks Kārlis Skrastiņš gāja bojā aviokatastrofā ar visu Jaroslavļas “Lokomotiv” komandu 2011. gada 7. septembrī 37 gadu vecumā. No spēlētājiem, kas iepriekšējos C un B grupas čempionātos cīnījās par Latvijas iekļūšanu elitē, aizsaulē jau devušies Ulvis Katlaps (2013. gada 20. augustā), Aleksejs Froļikovs (2020. gada 31. martā) un Sergejs Žoltoks (2004. gada 3. novembrī).