Izpildītās pendeles laikā gūtās traumas dēļ sezona beigusies spānim Jamalam
Trešdien savainojumu Spānijas čempionāta - "La Liga" - mačā guva Spānijas izlases un "Barcelona" uzbrucējs Lamins Jamals. Vēlāk noskaidrojās, ka šī sezona viņam beigusies.
"Barcelona" savā laukumā 29. kārtas spēlē uzņēma Vigo "Celta" un uzvarēja ar 1:0 (1:0). Vienīgos vārtus mača 40. minūtē ar 11 metru soda sitienu guva Jamals, tomēr tā izpildes brīdī viņš guva savainojumu un pēc palīdzības sniegšanas laukumu pameta.
Jamals, iespējams, guvis paceles cīpslas traumu, tomēr "Barcelona" pēc mača sīkāk nekomentēja viņa veselības stāvokli. Dienu vēlāk klubs paziņoja, ka Jamals iedzīvojies kreisās paceles cīpslas traumā, kas liegs viņam šajā sezonā doties laukumā. Paziņojumā teikts, ka futbolists būs pieejams Spānijas izlasei dalībā šī gada Pasaules kausa finālturnīrā.
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available…
18 gadus vecais Jamals šosezon "La Liga" ir guvis 16 vārtus, esot čempionāta trešais labākais snaiperis, bet visos turnīros kopumā viņam kluba rindās 45 spēlēs ir 24 precīzi sitieni. Jamals iekļauts Spānijas izlases kandidātu sarakstā dalībai šī gada Pasaules kausa izcīņā, kas jūnijā un jūlijā norisināsies Meksikā, ASV un Kanādā. Izlases rindās jaunais uzbrucējs jau aizvadījis 25 spēles un guvis sešus vārtus.
Citā trešdienas spēlē ceturto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Madrides "Atletico", kas viesos ar 2:3 (2:2) zaudēja "Elche", kura pēc panākuma atstāja izkrišanas zonu, savukārt Sansevastjanas "Real Sociedad" savā laukumā ar 0:1 (0:1) piekāpās "Getafe" komandai.
Turnīra tabulā "Barcelona" ar 82 punktiem 32 spēlēs ir līdere, tuvāko sekotāju Madrides "Real" apsteidzot par deviņiem punktiem. Trešajā pozīcijā ar 61 punktu ir "Villarreal", kurai ar 57 punktiem seko "Atletico".
"La Liga" izkrišanas zonā atrodas "Oviedo" ar 27 punktiem un "Levante" ar 29 punktiem 31 mačā, bet 33 punkti 32 spēlēs ir 18. pozīcijā esošajai "Alaves". Tikai punktu virs izkrišanas zonas ir 17. pozīcijā esošā "Sevilla", bet vēl par punktu vairāk ir Madrides "Rayo Vallecano", "Elche" un "Mallorca".