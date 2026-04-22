Latvijas hokejisti pārbaudes spēlē svin uzvaru pār Somiju
Latvijas vīriešu hokeja izlase trešdien Lahti pārbaudes spēlē ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Somijas valstsvienību.
Latvijas labā vārtus guva Toms Andersons un Oskars Batņa.
Pirmās trešdaļas vidū Latvijas pretuzbrukumā mājinieku vārtsargs nespēja notvert ripu un to pazaudēja, ripai tomēr ieslīdot somu vārtos. Vārtu guvums tika ieskaitīts Tomam Andersonam.
Otrā perioda vidū Somijas hokejisti panāca neizšķirtu, kad pēc Kristera Gudļevska atvairījuma pirmais pie ripas bija pretinieku spēlētājs Patriks Puistola, raidot to garām Latvijas vārtsargam.
Trešajā trešdaļā pēc Andersona noraidījuma Latvijas hokejisti veiksmīgi nospēlēja mazākumā, neielaižot vārtus, un pamatlaiks noslēdzās neizšķirti.
Pagarinājumā Latvijai uzvaru atnesa Batņa, kurš bija precīzs no vārtu priekšas.
Latvijas izlases rindās par labāko spēlētāju tika atzīts Gudļevskis, kurš atvairīja 24 no 25 metieniem.
Rīt Latvijas valstsvienība aizvadīs maču ar Dānijas izlasi.
Pirms šī gada pasaules čempionāta Latvijas izlase aprīļa sākumā savā laukumā aizvadīja divus mačus ar Austrijas valstsvienību, pirmajā spēlē zaudējot ar 3:4, bet otrajā duelī gūstot panākumu ar 1:0.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko;
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).