Sandis Vilmanis ar spožu sniegumu pabeidz AHL regulāro turnīru
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) pamatturnīra pēdējā mačā guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.
Šarlotas "Checkers" mājās ar rezultātu 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) guva virsroku pār Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
Spēles 17. minūtē Vilmanis vairākumā guva spēles pirmos vārtus, bet trešajā periodā asistēja arī Džeka Stadnika precīzajos metienos vairākumā. Vilmanis, kurš tika atzīts par spēles otro zvaigzni, šajā cīņā trīs reizes meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Šosezon Vilmanis 48 AHL pamatturnīra spēlēs guva 17 vārtus un atdeva 21 rezultatīvu piespēli, ar 38 punktiem būdams komandas trešais rezultatīvākais hokejists. Vidēji spēlē viņam bija 0,79 punkti, kas bija labākais rādītājs starp "Checkers" pastāvīgajiem spēlētājiem.
Citā mačā Eduardam Tralmakam un vēl vairākiem Grendrepidsas "Griffins" hokejistiem tika dota atpūta, latvieša pārstāvētajai komandai viesos ar 4:6 (1:1, 3:2, 0:3) zaudējot Klīvlendas "Monsters".
"Checkers" Kaldera kausa pirmajā kārtā tiksies ar Springfīldas "Thunderbirds", bet "Griffins" un Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" "play-off" sāks no otrās kārtas.