VIDEO: Lauris Dārziņš stāsta, kā notiek cīņa par vietu sastāvā, Alberts Šmits ieguvis labu pieredzi Vācijā
Pirms nākamajām divām pārbaudes spēlēm pret Somiju un Dāniju Latvijas Hokeja federācijai komentārus sniedza treneris Lauris Dārziņš un aizsargs Alberts Šmits.
Jau šodien, 22. aprīlī, un rīt, 23. aprīlī, Latvijas hokejisti Somijas pilsētā Lahti aizvadīs nākamās divas pārbaudes spēles pirms 2026. gada pasaules čempionātu. Vispirms jāspēkojas pret mājiniekiem somiem, bet dienu vēlāk - Dāniju.
"Līdz čempionātam atlikušas trīs līdz četras nedēļas. Visi sitās, šķaidās par vietu sastāvā. Visi grib parādīt, ka ir cienīgi pārstāvēt izlases krāsas," par noskaņojumu izlases nometnē teica Dārziņš. "Pret Somiju sagaidām aktīvu spēli. Svarīgi būs tikt ārā no zonas, palīdzēt pārvarēt labā ātrumā vidējo zonu un ģenerēt uzbrukumu. Jārealizē savas radītās iespējas," turpināja Vītoliņa asistents.
Uz spēlēm Somijā ieradies aizsargs Alberts Šmits, kurš vēlāk gan vēl atgriezīsies Vācijā, kur viņam jāpiedalās dažādos ārpus hokeja pasākumos ar Minhenes komandu. Sagaidāms, ka pēc tam viņš izlasi pastiprinās pilnvērtīgi. Latvijas uzlecošā zvaigzne, kam sola augstu vietu šī gada NHL draftā, Minhenē nonāca īres darījumā no Somijas "Jukurit" komandas.
"Tas man bija jauns hokejs, taču pēc pirmajām spēlēm pieradu. Tā bija laba pieredze. Par Vācijas līgu varu teikt tikai to labāko," lakonisks par iegūto bija jaunais hokejists. Pagaidām pirms spēles pret Somiju Latvijas izlase vairāk pētījusi vairākuma un mazākuma izspēles, taču šajā pārbaudes cīņā, pēc Šmita domām, vairāk jākoncentrējas uz pašu sniegumu, nevis jāanalizē pretinieks.
Pēc spēlēm pret Somiju un Dāniju jau maija ievadā gaidāmas spēles pret Slovākiju, bet pēc tam divi mači pret Norvēģiju. 2026. gada pasaules čempionāts hokejā gaidāms Šveicē, Latvijai A grupā spēkojoties pret mājinieci, kā arī ASV, Vāciju, Somiju, Austriju, Lielbritāniju un Ungāriju.