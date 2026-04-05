Itālija raud, olimpiskā rēta un Porziņģa vēsturiskais ieraksts. Aizejošā nedēļa sportā
Foto: Cerberus Sport/Shutterstock/ Vida Press
Jau trešo Pasaules kausu pēc kārtas viena no visu laiku spēcīgākajām izlasēm Itālija nav spējusi kvalificēties finālturnīram.
Itālija raud, olimpiskā rēta un Porziņģa vēsturiskais ieraksts. Aizejošā nedēļa sportā

Aizejošajā nedēļā pasaules sportā visvairāk tika aprunātas pēdējās izlases, kas nodrošināja vietu šovasar gaidāmajā FIFA Pasaules kausā. Mazliet neticami, bet jau trešo reizi pēc kārtas uz finālturnīru nebrauks viena no šī sporta veida lielvalstīm – Itālija. Ja visam notikušajam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atstkatīties uz aizejošās nedēļas zīmīgākajiem sporta notikumiem.

Itālija raud, olimpiskā rēta un Porziņģa vēsturisk...

Itālijas futbola nedienas Bosnijā un Hercegovinā bija savā ziņā likumsakarīgas, jo mājinieki arī kopumā spēlēja stabilāk. Iepriekš itāļu Pasaules kausa cerības bija svītrojusi Zviedrija un Ziemeļmaķedonija – visas trīs ir spēcīgas izlases, bet noteikti ne Itālijas kalibra, vismaz ne ambīciju un potenciāla ziņā. 

Tikmēr Latvijas futbola izlase ne bez pūlēm divreiz ar minimālu pārsvaru pieveica Gibraltāru un nodrošināja atgriešanos UEFA Nāciju līgas C grupā. Divi panākumi ļāva arī drusku pakāpties FIFA rangā. Tur gan aina joprojām nav pārāk iepriecinoša – 137. vieta.

Nepatīkama vēsts pienākusi no Itālijas, jo izrādās, ka Latvijas sporta funkcionāre piedalījusies paralimpisko spēļu atklšanā, neraugoties uz to, ka Latvija, solidarizējoties ar Ukrainu, šo pasākumu boikotēja.

"Valmiera/Glass" basketbolisti arī Latvijas-Igaunijas čempionāta ietvaros aizlikuši kāju priekšā Latvijas basketbola flagmanim "VEF/Rīga". Savukārt Baltijas hokeja čempionātā ar spraigiem notikumiem finālu arī šosezon sasnieguši jau ierastie sāncenši - "Mogo/RSU" un "Zemgale/LBTU".

Tas viss un daudz kas cits:

