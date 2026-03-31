Atklāj, cik izmaksāja Latvijas komandas dalība Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs
Latvijas komandas dalība Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs kopumā izmaksājusi 2,415 miljonus eiro, trešdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdē pastāstīja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vadītājs Raimonds Lazdiņš.
Olimpisko spēļu Milānā un Kortīnā tehniskā nodrošinājuma programmas izdevumi veido 1, 828 miljonus eiro, liecina LOK apkopotā informācija. To īsteno sporta federācijas.
160 480 eiro atvēlēti aviobiļetēm un bagāžas pārvadājumiem, 92 250 eiro - dienas naudai un komandējuma izdevumiem komandai "Latvija", 123 357 eiro - izmitināšanai ārpus olimpisko spēļu ciematiem organizatoru nodrošinātajās naktsmītnēs, 7835 eiro - komandas "Latvija" apdrošināšanai, bet 25 000 eiro - Latvijas komandas olimpiskā ciemata labiekārtošanai un labbūtības nodrošināšanai piecās vietās. Šo pozīciju kopsumma ir 408 922 eiro.
Savukārt ekipējumam komandai "Latvija" tika atvēlēti 26 450 eiro, ekipējumam Latvijas paralimpiskajai delegācijai - 48 950 eiro, Milānas un Kortīnas kultūras programmai - 49 850 eiro, bet Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) medicīniskajam nodrošinājumam - 53 705 eiro.
Turpretī ar ratiņkērlinga komandu gatavošanos ziemas paralimpiskajām spēlēm saistītās izmaksas paralimpiskajā ciklā - 2023.-2026. gadā - kopā veidoja 294 355 eiro, norādīja Latvijas Paralimpiskās komitejas Ģenerālsekretāre Liene Apine. Lielākā izdevumu pozīcija bija turnīri, treniņnometnes un ledus noma, kam izlietoti 71 757 eiro. Latvijas Paralimpiskās komitejas atalgojumam bruto izlietoti 51 797 eiro, bet naudas balvām - 40 312 eiro.
Vienlaikus finansējums komandai veidoja 15 391 eiro, citas izmaksas, tostarp fizioterapeitam, inventāram un siltajam apģērbam, - 16 410 eiro, veselības apdrošināšanas polisei izlietoti 1590 eiro, bet ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā 2026. gadā - 7098 eiro. Savukārt valsts budžeta dotācija Latvijas Kērlinga asociācijai kopā bija 90 000 eiro. Foto, video un sociālo mediju izmaksas spēļu laikā bija 8194 eiro.
Kā vēstīts, Latvija 25. ziemas olimpiskajās spēlēs bija pārstāvēta ar līdz šim lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēja deviņos sporta veidos un 28 disciplīnās. Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs bija divas godalgas. Sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā - Roberts Krūzbergs.
Paralimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā Latvija bija pārstāvēta ratiņkērlingā jaukto pāru un komandu sacensībās. Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto pāru sacensībās izcīnīja bronzas godalgas.