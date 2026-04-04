"Zemgale"/LBTU saplosa "Liepājas hokeja komandu" un kļūst par "Mogo"/RSU pretinieci OHL finālā
"Zemgale"/LBTU sestdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfināla izšķirošajā, septītajā mačā un nodrošināja vietu finālā, kurā spēkosies ar "Mogo"/RSU. Pusfināla septītajā spēlē "Zemgale"/LBTU mājās ar 6:0 (2:0, 0:0, 4:0) pārspēja "Liepājas hokeja komandu" un sērijā līdz četriem panākumiem uzvarēja ar 4-3.
Mača otrajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Toms Mots, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk laukuma saimnieku pārsvaru dubultoja Patriks Zabusovs. Trešā perioda ievadā "Zemgale"/LBTU vairākumā vārtus guva Rauls Ozollapa, kurš panāca 3:0.
Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām liepājnieki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. "Zemgale"/LBTU izdevās tikt pie ripas nākamajā iemetienā, un Zabusovs raidīja ripu tukšos viesu vārtos.
Turpinājumā Liepājas vienība vēlreiz nomainīja vārtsargu, kas arī šoreiz rezultējās ar mājinieku vārtu guvumu, šoreiz tukšos vārtos ripu raidot Ričardam Bernhardam, bet pēdējā minūtē jelgavnieku vairākumu rezultatīvi noslēdza Rihards Marenis.
Otrā pusfināla sērijā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.