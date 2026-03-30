Starptautiskajā Ledus hokeja federācijā būs jauns prezidents
Liks Tārdifs nekandidēs uz pārvēlēšanu Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidenta amatā, paziņoja IIHF.
2021. gada rudenī Krievijā notikušajās vēlēšanās Tārdifs tika ievēlēts par IIHF prezidentu, amatā nomainot Renē Fāzelu.
Tārdifs ir Kanādas un Francijas dubultpilsonis. Savā dzimtenē viņš spēlēja līdz koledžu līmenim, bet 1975. gadā pārcēlās uz Eiropu, kur vispirms divas sezonas pavadīja Beļģijas hokejā, bet pēc tam turpmāko karjeru spēlēja Francijā, pārstāvot Šamonī un Ruānas komandas.
Pēc karjeras beigām Tārdifs pārraudzīja Ruānas jaunatnes hokeja attīstības programmu, bet pēc tam strādāja Francijas Ledus sporta veidu federācijā, kur vadīja hokeja departamentu. 2006. gadā Tārdifs kļuva par Francijas Hokeja federācijas pirmo prezidentu un pēc tam trīs reizes tika pārvēlēts amatā.
2012. gadā Tārdifs tika ievēlēts IIHF Padomē, viņš federācijā vadījis sacensību komiteju un finanšu komiteju. Fāzels IIHF vadīja no 1994. līdz 2021. gadam.
The International Ice Hockey Federation wishes to warmly thank President Luc Tardif for his outstanding leadership and dedication, with more than 25 years of service to international ice hockey.— IIHF (@IIHFHockey) March 29, 2026
