Poļu šorttrekiste pirmo reizi parāda savu rētu uz sejas pēc šausminošā negadījuma olimpiskajās spēlēs
Poļu šorttreka ātrslidotāja Kamila Seljē, kura februārī Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs guva smagu sejas traumu, sociālajos tīklos publiskojusi fotogrāfiju, demonstrējot atlabšanas procesu un gūto rētu.
Negadījums notika 20. februārī 1500 metru distances ceturtdaļfināla slidojumā. Trasē kritienu piedzīvoja vairākas sportistes, tostarp Seljē, ASV pārstāve Kristena Santosa-Grisvolda un Itālijas sportiste Arianna Fontana. Kritiena rezultātā ASV sportistes slidas asmens trāpīja Seljē pa seju, radot dziļu grieztu brūci zem acs.
Sacensības nekavējoties tika apturētas. Pēc pirmās medicīniskās palīdzības saņemšanas un brūces sašūšanas turpat arēnā, sportiste tika nogādāta slimnīcā, kur viņai veica operāciju. Par laimi sportistes redze netika skarta, jo daļu trieciena absorbēja un no smagākām sekām pasargāja aizsargbrilles.
Vairāk nekā mēnesi pēc incidenta Seljē savā "Instagram" kontā publicējusi attēlu, īsā paziņojumā norādot, ka jūtas labi.
Ieraksta komentāros sekotāji pauduši atbalstu sportistes atlabšanas procesam, vēlot ātru atgriešanos trasē. Pati sportiste jau iepriekš publiski paudusi apņēmību pēc atlabšanas atgriezties profesionālajā sportā.