Hokeja izlase sāk gatavošanos 2026. gada pasaules čempionātam
2026. gada 30. martā Latvijas hokeja izlase uzsāka oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam hokejā.
FOTO: Latvijas hokejisti sāk gatavoties pasaules čempionātam; neskaidrības gan par sastāvu, gan treneru korpusu
Pirmdien, 30. martā, Latvijas hokejisti ar jauneklīgu sastāvu uzsāka gatavošanos 2026. gada pasaules čempionātam hokejā. Jau šobrīd zināms, ka vairāki spēlētāji nevarēs pievienoties veselības likstu dēļ.
No tiem, kuri devās uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, trenēties sāka tikai divi hokejisti - aizsargs Ralfs Freibergs un uzbrucējs Renārs Krastenbergs, kurš bija viens no rezultatīvākajiem.
"Intensitāte bija laba, kvalitāti uzlabosim," pēc pirmā treniņa žurnālistiem teica galvenais treneris Harijs Vītoliņš. "Vienmēr saku - jāstrādā, ar to, kas ir, un jāspiež maksimums," uz jautājumu par iespējami jaunu sastāvu šī gada pasaules čempionātā atbildēja Vītoliņš.
"Jā, šobrīd precīzi neieskicēšu. Jāgaida, kad beigs sezonas un tad arī varēs pateikt par tiem, kuri nepievienosies," diplomātiski par iespējamajiem iztrūkumiem sastāvā atbildēja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis. Ģenerālmenedžeris izteica cerību par traumētā Rodrigo Ābola iespējamo pievienošanos, taču atklāja, ka netiek gaidīta Anrī Ravinska, Martina Laviņa un Fēliksa Gavara spēlēšana - visiem to liegs savainojumi.
"Treneru korpuss ir tāds, kāds viņš ir. Vienīgais jautājums ir par vārtsargu treneri. Artūrs šobrīd ir Ziemeļamerikā un viņam gaidāms ģimenes pieaugums. Skatīsimies, kā tas viss izvērtīsies," par iespējamo Irbes situāciju pauda Kalvītis. Treneris Vītoliņš neprecizēja, vai jau zināma potenciāla alternatīva, ja Irbe nevarēs atrasties uz trenera soliņa šajā pavasarī.
Latvijas izlase pirmās pārbaudes spēles aizvadīs 8. un 9. aprīlī, savā laukumā uzņemot Austrijas valstsvienību. Pēcāk Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
2026. gada pasaules čempionāts Šveicē norisināsies no 15. līdz 31. maijam. Latvija A grupā spēkosies pret ASV, Šveices, Somijas, Vācijas, Lielbritānijas, Austrijas un Ungārijas valstsvienībām.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnes sākumā:
vārtsargi - Emīls Vītols (Mikeli "Jukurit", Somija), Bruno Brūveris (RPI, NCAA);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice).