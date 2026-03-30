Draud bargs cietumsods. Lietuvā pēc šokējošā nigērieša saduršanas mēģinājuma tiesās 18 gadus vecu jaunieti
Prokuratūra Lietuvā izvirzījusi apsūdzības par rasu naida motivētu slepkavības mēģinājumu pēc tam, kad kāds jaunietis Alītā sadūra nigēriešu futbolistu Obi Džeremaiju Činonso.
Kauņas apgabala prokuratūrā informēja, ka sākotnēji aizdomās turētais tika apsūdzēts slepkavības mēģinājumā, taču tagad apsūdzības ir saistītas ar aizdomām, ka noziegums pastrādāts, lai paustu naidu saistībā ar rasi, jo cietušais futbolists ir afrikānis. Šonedēļ aizdomās turētajam tiks veikta psihiatriskā pārbaude.
Lietuvas Kriminālkodekss par slepkavības mēģinājumu paredz septiņu līdz 15 gadu cietumsodu, savukārt par rasu naida motivētu slepkavības mēģinājumu var piespriest astoņu līdz 20 gadu cietumsodu vai mūža ieslodzījumu.
Futbola kluba Alītas "Dainava" spēlētājam 17. martā Alītas dzīvojamo māju rajonā uzbruka jaunietis, kurš futbolistu sadūra vismaz trīs reizes. Garāmgājējs un vēl kāds vietējais iedzīvotājs palīdzēja aizturēt uzbrucēju un turēja viņu līdz policijas ierašanās brīdim. Sportistu operēja un savainotās rokas ārstēšanai pārveda uz Kauņu. Viņš jau ir izrakstīts no slimnīcas un turpina ārstēšanos ambulatori.
Aizdomās par nozieguma pastrādāšanu tika aizturēts 2007. gadā dzimis jaunietis. Viņš nav iepriekš sodīts, un viņš ir atzinis savu vainu. Kā vēstīja Lietuvas sabiedriskais medijs, prokuratūrai ir aizdomas, ka uzbrucējs jau aptuveni divus gadus bija plānojis nopietnu vardarbīgu noziegumu, lai gan viņa upuris, šķiet, tika izvēlēts nejauši.