Kristaps Porziņģis trāpa karjeras 1000. tālmetienu NBA, "Warriors" piekāpjas Denverai ar Jokiču priekšgalā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien guva 23 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar rezultātu 101:115 (26:21, 24:36, 23:30, 28:28) piekāpās Denveras "Nuggets" komandai.
Porziņģis laukumā pavadīja 28 minūtes un 39 sekundes, kurās realizēja visus piecus tālmetienus, trīs no deviņiem divpunktu metieniem un visus piecus soda metienus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un viena piezīme.
1,000 threes and counting 📈— Golden State Warriors (@warriors) March 30, 2026
Keep 'em coming, KP https://t.co/jMWXSPSRMf pic.twitter.com/8pFBfXId6N
Ar izcilu precizitāti no tālienes Porziņģis sasniedza nozīmīgu karjeras rādītāju - viņš tagad NBA ietvaros realizējis 1000 tālmetienus. Pēdējās astoņās spēlēs Kristapam krietni uzlabojušies vidējie statistikas rādītāji - 18,8 punkti, 5,1 atlēkusī bumba, 2,5 piespēles un 1,5 bloķēti metieni.
"Warriors" rindās 23 punktus guva arī Brandins Podzemskis, bet 16 punktus sakrāja Garijs Peitons jaunākais. "Nuggets" komandā ar 25+15 un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikola Jokičs, 20 punktus guva Džamals Marejs, bet 16 - Tims Hārdavejs jaunākais.
"Warriors" ar 36 uzvarām 75 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē un garantējusi sev vietu "play-in".