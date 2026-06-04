Putins nāk klajā ar cinisku vēstījumu Zelenskim: “Paldies Dievam, viss ir beidzies”
Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa priekšlikumi mieram Ukrainā varētu izbeigt karadarbību, taču norādīja, ka Kijivai būtu jāpiekrīt kompromisiem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šādas pazīmes neredz, tāpēc Krievija esot gatava turpināt karu līdz uzvarai.
Runājot ar ārvalstu mediju redaktoriem Krievijas ikgadējā ekonomikas foruma kuluāros, laikā, kad Eiropā jau piekto gadu turpinās asiņainākais sauszemes karš kopš Otrā pasaules kara, Putins sacīja, ka Krievija nepieciešamības gadījumā sakaušot Ukrainu kaujaslaukā.
Krievija esot gatava izbeigt karu arī diplomātiskā ceļā un ievērot nenosauktus kompromisus, par kuriem, pēc viņa teiktā, pērn panākta vienošanās ar Trampu samitā Aļaskā.
Putins neizrādīja nekādas pazīmes, ka būtu mainījis savu nostāju — lai karš beigtos, Ukrainai jāatdod atlikusī daļa no tās austrumu Donbasa reģiona. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šo prasību noraidījis, pielīdzinot to kapitulācijai.
“Uzbrukums turpinās katru dienu. Pašlaik Krievijas Federācija ir pilnībā pārņēmusi kontroli pār Luhanskas Tautas Republiku — 100%. Un Krievija savā kontrolē ir pārņēmusi vairāk nekā 85% Doneckas Tautas Republikas teritorijas,” viņš sacīja, runājot par diviem no četriem Ukrainas reģioniem, kurus Maskava 2022. gadā pasludināja par saviem. Kijiva un lielākā daļa Rietumvalstu šo soli noraidīja kā nelikumīgu teritoriju sagrābšanu.
“Mēs noteikti esam gatavi un vēlamies panākt vienošanos ar Ukrainu mierīgā ceļā. Konkrēti — uz tā pamata, ko apspriedām mūsu tikšanās laikā ar prezidentu Trampu Ankoridžā. Krievija piekrīt tiem kompromisiem, kurus apspriedām Ankoridžā. Arī Ukrainas pusei jāpiekrīt šiem kompromisiem. Tad konflikts ātri nonāks pie dabiska noslēguma,” sacīja Putins.
Putins apgalvoja, ka Krievijas pašu resursi kara turpināšanai un uzvarai kļūstot spēcīgāki un ka Krievijai esot ieroči, kuru Ukrainai vienkārši neesot.
Putins arī nāca klajā ar cinisku izteikumu, paziņojot, ka pie sarunu galda ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viņš teiktu: “Paldies Dievam, viss ir beidzies.” Vienlaikus Kremļa saimnieks lika noprast, ka “miers” pēc Maskavas izpratnes iespējams tikai tad, ja Ukraina piekāpsies Krievijas prasībām; pretējā gadījumā karš turpināšoties.