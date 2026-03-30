Girgensona pārstāvētais klubs kļūst par Austrumu konferences līderi, Kolumbusa nenotur trīs ripu pārsvaru
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien Nacionālās hokeja līgas mačā kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
Tampabejas "Lightning" mājās ar 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) pieveica Nešvilas "Predators", svinot otro panākumu pēc kārtas un kļūstot par Austrumu konferences līderi.
Girgensons laukumā pavadīja 16 minūtes un astoņas sekundes, no kurām trīs minūtes un 54 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja trijos no pieciem iemetieniem, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs -1.
Mājinieku rindās vārtus guva Džeiks Gencels, Brendons Heigels un Korijs Perijs, bet "Predators" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Filips Fošberjs un Joakims Kemmels.
Pēc panākuma "Lightning" ar 98 punktiem 73 spēlēs pakāpās uz pirmo vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli Girgensona pārstāvētā vienība aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas "Canadiens" hokejistus.
Citā svētdienas spēlē zaudējumu bez latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina laukumā piedzīvoja Kolumbusas "Blue Jackets", kas savā laukumā ar 3:4 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:2) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Bostonas "Bruins".
Kolumbusas komanda pirmajā periodā ieguva trīs vārtu pārsvaru, tomēr noslēdzošajā trešdaļā ielaida trīs vārtus un vēlāk pēcspēles metienos piedzīvoja neveiksmi. Viesu rindās divus vārtus guva Pāvels Zaha, kurš 11 sekundes pirms pamatlaika noslēguma panāca 3:3, bet uzvaras "bullīti" realizēja Viktors Arvidsons. Merzļikina komandas biedrs Džets Grīvzs atvairīja 35 no 38 metieniem.
"Blue Jackets" ar 88 punktiem 74 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Karolīnas "Hurricanes" hokejistus.