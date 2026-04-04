"Mavericks" līderis Flegs kārtējā zaudējumā ieraksta savu vārdu NBA rekordu grāmatā
Dalasas "Mavericks" basketbolists Kūpers Flegs piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ierakstīja savu vārdu līgas rekordu grāmatā.
Flega pārstāvētā "Mavericks" mājās ar 127:138 (31:38, 27:33, 34:40, 35:27) piekāpās Orlando "Magic", piedzīvojot 14. zaudējumu pēc kārtas savā laukumā.
Pērn ar pirmo numuru draftētais Flegs, pavadot laukumā 33 ar pusi minūtes, 51 gūtajam punktam pievienoja arī sešas atlēkušās bumbas. Vēl 23 punktus mājinieku labā guva Brendons Viljamss. Flegs kļuva par jaunāko NBA spēlētāju, kuram vienā mačā izdevies gūt vismaz 50 punktus.
Orlando komandā Vendels Kārters izcēlās ar 28 punktiem, Desmonds Beins iekrāja 27 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles, bet kamēr vēl pa 19 punktiem guva Tristans da Silva un Džeilens Sagss, kura kontā arī deviņas rezultatīvas piespēles.
"Magic" ar 41 panākumu 76 spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu, bet Dalasas komanda ar 24 uzvarām un 53 neveiksmēm Rietumu konferencē atrodas 13. pozīcijā.
Citā mačā Ņujorkas "Knicks" savā laukumā ar 136:96 (38:16, 40:25, 30:31, 28:24) sagrāva Čikāgas "Bulls".
Mājinieku panākumu ar 31 punktu un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Ogugua Anunobi, bet vēl pa 17 punktiem iekrāja Mičels Robinsons un Džeilens Bransons. Starp viesiem rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem bija Kolins Sekstons.
Austrumu konferencē "Knicks" ar 50 uzvarām un 28 zaudējumiem atrodas trešajā pozīcijā, kamēr "Bulls" ar bilanci 29-48 ierindojas 12. pozīcijā.