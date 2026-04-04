Pēdējos mačos uzkarsušais Tralmaks gūst savus kārtējos vārtus
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus, viņa pārstāvētajai Grendrepidsas "Griffins" izcīnot panākumu.
"Griffins" viesos ar 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) uzvarēja Manitobas "Moose".
Latvijas uzbrucējs guva vārtus pirmajā trešdaļā un panāca 2:0 viesu labā. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajā laikā trīs reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Tralmaks, kurš pēdējās četrās spēlēs izcēlies ar pieciem gūtiem vārtiem, šosezon 59 spēlēs iekrājis 37 (25+12) rezultativitātes punktus.
Citā spēlē Sandis Vilmanis un Šarlotas "Checkers" izbraukumā ar 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) guva panākumu pār Toronto "Marlies". Latvietis šajā mačā četras reizes meta pa pretinieku vārtiem.
Vēl Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" mājās ar 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) pārspēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms". Ansons, kurš iesaistījās arī kautiņā, maču noslēdza ar deviņām soda minūtēm.
Rietumu konferencē "Griffins" ar 101 punktu ieņem pirmo vietu, bet Austrumu konferencē "Penguins" un "Checkers" ar attiecīgi 92 un 87 punktiem atrodas otrajā un trešajā pozīcijā.