Latviešu talants Marko Deksnis ar 27 punktiem ieved komandu Galīsijas U18 līgas "Final Four"
Latvijas jaunais basketbolists Marko Deksnis izšķirošajā sezonas spēlē guva 27 punktus un palīdzēja “Cafés Candelas” komandai kvalificēties Galīsijas U18 (junioru) čempionāta "Final Four" turnīram Spānijā.
Izšķirošajā mačā Ensino Lugo kluba sistēmas komanda ar 84:81 pārspēja “Traumacor Culleredo”, nodrošinot vietu starp četrām spēcīgākajām Galīsijas reģiona komandām. "Final Four" turnīrā tiks noskaidrotas vienības, kas iegūs tiesības turpināt cīņu par vietu Spānijas jaunatnes čempionātā.
Deksnis šajā spēlē laukumā pavadīja 36 minūtes un 43 sekundes, demonstrējot līdera cienīgu sniegumu — viņš guva 27 punktus un realizēja visus astoņus soda metienus (8/8), apliecinot augstu stabilitāti vienā no sezonas svarīgākajiem mačiem.
Sezonas gaitā Deksnis kļuvis par vienu no “Cafés Candelas” komandas balstiem. Vidēji viņš guvis 15,8 punktus spēlē, laukumā pavadot gandrīz 29 minūtes, kā arī sakrājis vidējo lietderības koeficientu 11,8. Uzbrukumā latvietis demonstrē daudzveidīgu un sabalansētu spēli — vidēji spēlē realizē 5,6 metienus no spēles, no kuriem 3,8 ir divpunktu metieni, bet 1,8 – tālmetieni.
195 centimetrus garais spēlētājs var darboties vairākās pozīcijās, visbiežāk spēlējot vieglā un spēka uzbrucēja lomā.
Deksnis jau ceturto sezonu attīstās Spānijas basketbola sistēmā. Viņš pārstāvējis "Spanish Basketball Academy" Madridē, ar komandu sasniedzot "Final Four" turnīru, kā arī spēlējis “Lucentum Alicante” klubā Valensijas reģiona līgā, kur 2024./2025. gada sezonā piedalījās arī Spānijas čempionāta finālturnīrā.
Šobrīd 18 gadus vecais latvietis pārstāv Ensino Lugo sistēmu, spēlējot jaunatnes līmenī Galīsijas U18 līgā (“Cafés Candelas”), kā arī pieaugušo konkurencē "1ª División Autonómica Masculina" čempionātā.